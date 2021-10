Et qu’est-ce qui se passerait si…? révèle un moyen facile de tuer Thanos, mais les fans ne l’achètent pas

Il y a de grandes révélations dans le MCU qui incitent les fans à s’asseoir et à prendre note, mais dans un récent Et qu’est-ce qui se passerait si…? épisode intitulé « Et si Ultron gagnait? », il y avait toute une série de références de retour, de références croisées du live-action MCU films et plus à affronter. Mais dans le noir, c’est le sort de Thanos qui a amené de nombreux fans à être un peu contrariés par l’avant-dernier épisode.

Cet épisode et si était génial. Mais si j’ai un reproche. Vision tuer Thanos avec 4 pierres rend toute la merde entourant sa mort dans Infinity War tout simplement stupide. pic.twitter.com/5Th7LepJCw – Killafoe (@Killafoe1) 29 septembre 2021

Au cours des dernières semaines, il y a eu un certain nombre de suggestions selon lesquelles, même si le Et qu’est-ce qui se passerait si…? les séries semblaient être toutes des épisodes autonomes de réalités ramifiées et de possibles résultats alternatifs à certains scénarios Marvel très emblématiques, il semblait y avoir un lien dans les derniers épisodes qui semblaient commencer à relier de nombreuses histoires précédentes qui ont vu la mort de nombreux MCU héros. Si vous n’avez pas regardé l’épisode le plus récent, vous voudrez peut-être détourner le regard maintenant.

Ikr ? Mais je suppose que ce qui s’est passé ici, c’est que thanos n’a pas eu le temps de réagir. Vision se retourna et le coupa immédiatement en deux. Dans IW, Thanos a eu le temps de se protéger si la vision le frappait. Ici, il avait à peine une seconde pour voir qui était devant lui et encore moins réagir — (@NO_VIS0R) 29 septembre 2021

Le nouvel épisode avait la litière habituelle d’œufs de Pâques pour ceux qui pouvaient les repérer, un Avengers : Fin de partie revers de fortune pour Black Widow, la première fois que le deuxième prénom de Hawkeye a été utilisé dans le MCU, et une apparition de Steve Grant Rogers d’une manière à laquelle personne ne s’attendait, mais cela nous a également donné une mort de Thanos qui semblait toutes les deux s’inspirer de nombreuses réflexions sur Internet à l’époque de Guerre de l’infini mais a également rendu la bataille épique qu’il a fallu pour vaincre le Mad Titan semble très inutile.

Tandis que Avengers : guerre à l’infini et Fin du jeu vu tout le catalogue des héros Marvel combiner leurs pouvoirs pour tenter de faire tomber Thanos, Et qu’est-ce qui se passerait si…? a fait au personnage ce que Loki a fait aux Infinity Stones et l’a plus ou moins rendu obsolète d’une manière très rapide et insatisfaisante. Dans le nouvel épisode, Ulton réussit à naître dans le corps de Vision, bat le Vengeurs et est sur le point d’être pris en charge par Thanos, mais avant même que le Titan ne puisse commencer, Vision le tranche au centre avec un faisceau laser. Eh bien, si cela n’ennuie pas certains fans, rien ne le fera, et comme vous vous en doutez, il y a eu un multivers de commentaires, de mèmes et de blagues créés à peu près instantanément.

Alors que le scénariste en chef de la série, AC Bradley, a été au niveau de Marvel hésitant à révéler quoi que ce soit sur la série dans le passé, comme vous vous en doutez, en parlant à Divertissement hebdomadaire à propos de ces derniers épisodes, Bradley était heureux d’expliquer la façon dont la série s’est construite jusqu’à une finale.

« La partie la plus libératrice de Et qu’est-ce qui se passerait si…? a écrit des choses que vous ne verrez jamais dans les films, qui incluent tuer nos héros, mettre fin au monde, tout simplement aller à fond », a déclaré Bradley. « Je suis ravi que les gens voient que nous n’allons pas là-dedans désemparé, qu’il y avait un plan un peu plus gros. Je suis conscient que beaucoup d’épisodes se terminent tragiquement, et il y a peut-être une raison. J’espère que les gens ont apprécié la balade jusqu’à présent et que la finale leur donne tout ce que nous avons promis. »

Le dernier épisode de Et qu’est-ce qui se passerait si…? arrive sur Disney + mercredi prochain, vous laissant juste le temps d’aller vous rappeler les événements dans la mesure où toute la série est disponible en streaming sur la plateforme.

Sujets : Avengers 4, Et si ?, Avengers