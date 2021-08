"Et qu’est-ce qui se passerait si …?": Pouvez-vous surpasser Loki ?

Et qu’est-ce qui se passerait si …? est une proposition qui a des fans enthousiastes de la Univers cinématographique Marvel. Dans ce cas, la nouvelle série de Disney+ Il ne s’agit pas d’action en direct comme les précédentes, mais il s’agit de un spectacle animé. L’intrigue? Il montrera essentiellement différents moments clés de la MCU et comment ils auraient été donnés d’une manière différente. Killmonger enregistrer Tony Stark Oui Yondu kidnapper T’Challa, il se transforme en Seigneur des étoiles, pour citer des exemples.

Disney+ eu trois séries réussies de merveille: WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver Oui Loki. Ce dernier a reçu le meilleur accueil des critiques et des fans. En plus d’être celui qui a eu le plus d’impact sur le MCU avec la mort de Kang et la rupture de la chronologie laissant place à merveille multivers. Pourra Et qu’est-ce qui se passerait si …? battre Loki?

Qu’est-ce que l’examen de What If …?







Certains critiques ont déjà eu la chance de voir les trois premiers épisodes de la série qui revisite l’histoire connue de la Univers cinématographique Marvel pour raconter des histoires nouvelles et passionnantes qui seront gravées sur votre rétine. Vous voulez savoir quel est l’avis de ces chanceux qui ont vu le spectacle ? Voici vos déclarations !

– Steven Weintraub : « J’ai regardé les 3 premiers épisodes de Et qu’est-ce qui se passerait si…? J’ai adoré la bande dessinée, donc évidemment je suis prêt à apprécier la série, et elle tient ses promesses. Le deuxième épisode est T’Challa Quoi Seigneur des étoiles. C’est un grand moment qui présente la voix de Chadwick Bossman et de belles surprises. Le troisième épisode est un meilleur mystère que certains films. »

– Germain Lussier : « Après 3 épisodes, Et qu’est-ce qui se passerait si …? a le potentiel d’être la meilleure série de Disney+. Oui, c’est amusant et excitant, mais la façon dont chaque torsion se transforme en boules de neige d’une manière extrêmement surprenante m’a gardé fasciné et engagé. Le deuxième épisode en particulier (avec T’Challa) est l’une de mes choses préférées à propos de merveille dans des années ».

-Erik Davis : « J’ai vu les trois premiers épisodes de Et qu’est-ce qui se passerait si…? de merveille et je suis accro. Chaque épisode est meilleur que le précédent et le troisième est mon préféré. J’aime la façon dont vous prenez une histoire que nous connaissons par cœur et la tordez de tant de façons. C’est comme la zone crépusculaire du MCU: étrange, sauvage et très drôle ».

– Ethan Anderton : « Et qu’est-ce qui se passerait si …? de merveille offre des rebondissements convaincants pour le MCU avec une animation gracieuse et une action exceptionnelle. Cependant, le récit abrégé crée un sentiment décousu et manque de la magie de merveille et le coeur des films. De plus, de nombreuses stars de MCU ce ne sont pas de grands acteurs de la voix. «

– Josh Wilding : « J’ai vu les trois premiers épisodes de Et qu’est-ce qui se passerait si…? et je ne peux pas en dire assez sur cette série. Les studios Marvel Il n’a certainement pas déçu avec sa première incursion dans l’animation (ça a l’air incroyable), et la prémisse fonctionne à merveille. Ça va t’enchanter Capitaine Carter« .

Tout indique que Et qu’est-ce qui se passerait si …? a le potentiel de surpasser la série Dieu de la tromperie et devenir le meilleur spectacle de la Univers cinématographique Marvel dans Disney+. Les critiques n’ont pas épargné les éloges pour cette proposition différente qui fascinera sûrement les fans de la marque avec des histoires nouvelles et passionnantes. lors de sa première le 11 août.

Toujours pas abonné Disney+ pour profiter de tout le contenu exclusif de merveille? S’abonner dans ce lien. Ne réfléchissez plus !