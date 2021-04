« Et qu’est-ce qui se passerait si …? » nous présentera le multivers de Marvel Studios

Le multivers arrive à Univers cinématographique Marvel. C’était le sujet de teasers dans Doctor Strange et Spider-Man: loin de chez soi, et cette fois l’année prochaine dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. Maintenant, avec de nouvelles fuites, tout semble indiquer que Et qu’est-ce qui se passerait si …? vous y aurez un gros intérêt.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La star des sopranos Joseph Siravo décède à 64 ans

Dans les extraits de l’émission animée que nous avons vue jusqu’à présent, nous avons été présentés à la Capitaine Bretagne par Hayley Atwell et Seigneur des étoiles par Chadwick Boseman.

Dans la dernière affiche, il semble que Gamora et Black Widow auront également un rôle dans la série, malgré le fait qu’ils semblent largement identiques à leurs homologues en direct. Aussi sur l’affiche sont Strange, Uatu the Watcher, Thor et Erik Killmonger.

Selon l’auteur de What If…? AC Bradley, les fans devraient voir les personnages des 23 films d’action en direct Marvel sortis jusqu’à présent.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Voici la liste complète des gagnants du BAFTA 2021

Un film par épisode « n’est pas le but », a ajouté Bradley. «Le but est, espérons-le, de voir la plupart des personnages des 23 films. Vous verrez plusieurs personnages dans un épisode ».

Marvel « Et si …? » Aucune date de sortie n’a encore été fixée, mais elle sera présentée en première sur Disney +.