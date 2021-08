"Et qu’est-ce qui se passerait si …?": l’équipe du spectacle fait l’éloge de Chadwick Boseman

Demain un nouvel épisode de Et qu’est-ce qui se passerait si …?, le programme de Disney+ qui montre différentes réalités alternatives encadrées dans le Univers cinématographique Marvel. Dans ce cas, l’épisode sera une déviation de gardiens de la Galaxie où T’Challa assume l’identité de Seigneur des étoiles. C’est une livraison très spéciale, car le malheureusement disparu Chadwick Bossman prêté sa voix au protagoniste.

L’acteur était une personne pleinement engagée dans ses projets. Cela a été démontré lors de la production de Panthère noire, où il a dirigé ce succès de merveille. Tout indique qu’en Et qu’est-ce qui se passerait si …? son attitude participative a été répétée. Le scénariste de la série animée a confirmé que l’interprète avait « un rôle actif dans le processus créatif ».

Le Et si…? clap Chadwick Boseman







« Il se souciait beaucoup de T’Challa. Tous les acteurs se soucient de ces personnages, mais Chadwick Boseman a compris le pouvoir de Black Panther et son rôle d’icône. Il a lu les scripts à l’avance et a partagé des notes ou des pensées. Ils étaient toujours intelligents, éloquent et lumineux !« , a-t-il souligné AC Bradley.

Le réalisateur de l’épisode, Brian Andrews, a également célébré l’attitude de l’acteur lors de l’enregistrement de son personnage. « Nous pensions à trouver des moyens de faire des retombées et des choses de lui et de son équipe pour vivre ces merveilleuses aventures. Bien que le personnage soit différent, il maintient sa vertu et son intégrité et les autres aspects de Panthère noire sans la pression du royaume de Wakanda« .

Enfin, le cerveau de merveille, Kevin Feige, a admis qu’il aimait regarder Boseman « enthousiaste » avec le projet et qu’il a même eu des entretiens avec le directeur de Panthère noire 2 pour porter une partie de cette histoire dans la suite. Enfin, il a admis que le sort de Chadwick il est « très triste », mais est heureux que l’interprète ait participé à Et qu’est-ce qui se passerait si …? et que les fans « Voyez-le ».

Toujours pas abonné à la plateforme Disney+ pour accéder au contenu exclusif de merveille? S’abonner dans ce lien. Qu’est-ce que tu attends?