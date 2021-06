Et qu’est-ce qui se passerait si…? L’ensemble LEGO révèle le retour d’Iron Man dans Thor: Épisode inspiré de Ragnarok

La prochaine série d’anthologies animées de Marvel Studios Et si…? va réinventer les événements majeurs à travers le MCU, et maintenant, un ensemble LEGO semble avoir donné des détails sur l’aventure de Tony Stark. Il semble que Stark AKA Homme de fer se lancera tout seul Thor : Ragnarokescapade de style, faisant équipe avec Valkyrie et portant une nouvelle armure colorée construite à partir de restes sur Sakaar.

L’ensemble LEGO répertorié sur Amazon France dévoile Tony Stark en tant que protagoniste lors des événements de Ragnarok par opposition à Thor de Chris Hemsworth, ce qui signifie que ce sera Stark qui sera jeté dans la planète poubelle. Comme nous le savons tous, mettre Stark parmi les restes n’est jamais une bonne idée, et donc le génie, milliardaire, playboy, philanthrope se forgera un nouveau costume d’Iron Man, qu’il utilisera probablement pour se battre pour sa vie pour le divertissement de la Grand maître.

Un nouveau Marvel’s Et si ? L’ensemble Lego est révélé. pic.twitter.com/h66ZuXZgZy – Furlow7 (@Furlow71) 3 juin 2021

Réalisé par Taika Waititi, Thor : Ragnarok a infusé le MCU avec une ambiance délicieusement des années 80, quelque chose que Stark apprécierait. Ayant fait le sacrifice ultime et rencontré sa disparition pendant l’apogée épique de 2019 Avengers : Fin de partie, ce sera formidable de voir Tony Stark revenir sur les écrans, même sous forme animée. On ne sait pas encore si le célèbre acteur Robert Downey Jr. reprend le rôle de la série Disney +. Ragnarok la star Jeff Goldblum, tout en parlant de son travail en tant que grand maître sur la prochaine série animée Et qu’est-ce qui se passerait si…?, a semblé confirmer que Downey Jr. reviendrait effectivement.

Sortie prévue sur Disney+ en août , Et qu’est-ce qui se passerait si…? explorera ce qui se passerait si les moments majeurs de l’univers cinématographique Marvel se produisaient différemment. Dirigée par Jeffrey Wright dans le rôle d’Uatu AKA The Watcher, membre de la race extraterrestre Watcher, qui observe le multivers et intervient occasionnellement lors d’événements, la série animée présentera au public des versions alternatives d’une multitude de personnages différents, notamment Captain America, Black Panther et Veuve noire.

L’écrivain en chef de l’émission, AC Bradley, a décrit The Watcher comme étant « au-dessus de tout » et a comparé le point de vue du personnage et sa perception de l’humanité comme « un gars regardant un rat traîner une part de pizza sur la plate-forme. Il n’a aucun intérêt à devenir ami avec lui. le rat, vivant parmi les rats, ou faisant des choses avec des rats. Il dit simplement : « Mec, c’est remarquable. Regarde le petit gars partir ! » C’est la relation de The Watcher avec l’humanité. »

Le premier épisode de Et qu’est-ce qui se passerait si…? se concentrera sur Peggy Carter, qui, dans cet univers alternatif est imprégnée des mêmes pouvoirs que Steve Rogers, devenant Captain Britain et posant la question « Et si Peggy Carter obtenait les pouvoirs du Super Soldier Serum et que Steve Rogers restait lui-même maigre, mais a reçu une armure de type Iron Man conçue par le père de Tony Stark, Howard Stark ? » D’autres scénarios qui devraient être explorés sont l’arc populaire Marvel Zombies, qui voit certains des Avengers se battre avec des super-héros et des méchants morts-vivants, Veuve noire survivre à un monde post-apocalyptique qui a été ravagé par Ultron, et la version festive de Thor qui n’est jamais devenu assez digne pour manier Mjölnir. Ces images nous viennent d’Amazon France.

Sujets : Iron Man, Disney Plus, Streaming, Et si ?, Jouets