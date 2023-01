Et qu’est-ce qui se passerait si…? Le compositeur promet plusieurs genres de musique pour la saison 2

La sortie de la deuxième saison de Et qu’est-ce qui se passerait si…? est à l’horizon, et les fans de MCU attendent avec impatience d’autres énigmes hallucinantes. Bien que peu de détails aient encore été révélés, une interview du compositeur de la série, Laura Karpman, révèle que nous entendrons une variété de styles musicaux. Elle a parlé avec Collider du processus, disant qu’elle s’inspire des thèmes d’autres films MCU et ajoute quelque chose de nouveau :





« Écoutez, je travaille sur trois projets pour Marvel. Donc, sur celui-ci en particulier, le genre de règles est « avec quoi travaillons-nous ? Travaillons-nous donc avec un film Marvel? Travaillons-nous avec les Avengers? Travaillons-nous avec les Gardiens de la Galaxie ? Travaillons-nous avec Black Panther ? Travaillons-nous avec une combinaison d’entre eux? » Et puis la deuxième pensée est: « D’accord, si c’est une combinaison, quoi … » Il y en avait un où T’Challa était StarLord, n’est-ce pas? Alors, de quels thèmes tirons-nous ? Est-ce que nous nous inspirons de Black Panther ? Est-ce que nous nous inspirons de Guardians ? Faisons-nous quelque chose de nouveau ? Ainsi, chaque fois que vous vous asseyez avec les cadres créatifs de la série et le réalisateur Brian Andrews, vous devez vous demander : « Qu’est-ce que c’est ? est-ce que nous voulons accomplir musicalement cet épisode particulier? » Et puis bien sûr, nous avons The Watcher et tout son monde et son thème et tout ce que cela englobe aussi. «

Et qu’est-ce qui se passerait si…? explore littéralement un multivers de possibilités, comme « et si Ultron gagnait? » Ensuite, l’histoire se déroule à partir de là, dans des épisodes autonomes qui sont vaguement connectés par un être mystérieux appelé The Watcher. Bien que nous ne connaissions pas les prémisses de tous les épisodes de la saison deux, il est probable qu’ils s’inspireront des films MCU sortis après la première saison, tels que Éternels, Dr Strange et le multivers de la folie, Spider-Man : No Way Home, et Panthère noire : Wakanda pour toujours. Il a été confirmé que Hela de Thor : Ragnarok fera une apparition dans la saison deux.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? La compositrice dit qu’elle a une règle principale

Studios Marvel

Dans un univers qui brise les règles de la narration conventionnelle, il est logique que le compositeur ait peu de règles. La seule « règle monstre » de Kaufman est de ne pas regarder les partitions lors de l’utilisation de thèmes d’autres compositeurs MCU :

« Il y a des matériaux dans lesquels nous pouvons puiser si nous le choisissons. Il y a donc des matériaux préexistants. Si je veux utiliser une partie de Ludwig [Göransson]’s ou la musique d’Alan Silvestri, ou quiconque a travaillé dans le MCU, nous réfléchissons à la façon dont nous voulons le faire. Et je n’ai qu’une sorte de règle monstre pour moi quand il s’agit d’utiliser les grands thèmes écrits par les compositeurs, et c’est que je ne regarde jamais la partition. Je fais tout à l’oreille parce que je pense que si ça filtre dans mon cerveau d’une manière ou d’une autre, alors ça ressemblera au spectacle. Ensuite, j’aurai l’impression d’avoir eu mon influence plutôt que de simplement dessiner exactement à partir de ce qui a été écrit. Et je pense que c’est mieux pour la série aussi, parce que ça semble quelque peu nouveau. »

Et qu’est-ce qui se passerait si…? la saison deux devrait sortir début 2023, sur Disney Plus. Le casting varie d’un épisode à l’autre, mais verra probablement Jeffrey Wright revenir pour exprimer The Watcher. La série est créée par AC Bradley et réalisée par Bryan Andrews, avec une musique de Laura Karpman. La première saison a commencé à être diffusée le 11 août 2021.