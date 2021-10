Et qu’est-ce qui se passerait si…? La saison 2 tire plus de Marvel Phase 4, montrant de nouveaux mondes et de nouveaux héros

Comme l’épisode final de Et si…? roule, le titre de la finale a été annoncé, comme beaucoup l’attendaient depuis quelques semaines, comme « Et si le guetteur brisait son serment? » Alors que la série a commencé comme un joyeux petit instantané épisodique de nombreuses réalités différentes à travers le multivers Marvel, dans la seconde moitié de la saison, elle a commencé à se transformer en quelque chose de plus impliquant, les derniers épisodes se connectant d’une manière qui menait clairement à un fin Marvel totale.

Dans les premiers épisodes de Et qu’est-ce qui se passerait si…?, on nous a présenté Uatu The Watcher, rien de plus qu’une présence qui livrait aux téléspectateurs d’autres réalités au sein du multivers et racontait des histoires sur ce qui aurait pu arriver à la chronologie de Marvel si les choses ne s’étaient pas déroulées exactement comme prévu. Cependant, au fur et à mesure que les épisodes avançaient, il est devenu clair que The Watcher, exprimé par l’excellent Jeffrey Wright, se rapprochait des réalités qu’il montrait. Lors de l’épisode de la semaine dernière, The Watcher avait non seulement interagi avec la version sombre de Doctor Strange, mais avait été agressé par une Infinity Stone chargée Vision Ultron et après une bataille, il s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas gagner, avait trouvé la solitude dans la « prison » confinée. » de Strange alors qu’il cherchait à constituer sa propre équipe pour abattre le robot maléfique.

S’adressant à EW, l’écrivain de la série AC Bradley et le réalisateur Bryan Andrews ont expliqué comment tout cela merveille la folie est apparue et ce que les fans peuvent attendre de la finale.

« Nous allons rencontrer et revoir certains de nos héros des épisodes précédents, y compris le charmant capitaine Carter [Hayley Atwell], Étrange Suprême, Party Thor [Chris Hemsworth], et même Killmonger [Michael B. Jordan] », a expliqué Bradley. » Au début de la première saison, comme le premier jour en parlant, il y avait cette idée que nous créions tous ces grands héros, mais nous ne pouvons nous asseoir avec eux que pendant 20 ou 30 minutes. Ne serait-il pas formidable de les revoir en finale ? Et puis une fois cette décision prise, cela m’a permis de rendre les fins un peu plus sombres et plus grandes, sachant que nous pouvons donner une sorte de résolution dans la finale. »

« Il y a un degré de résolution où l’on a l’impression que tout ce qui s’est infiltré à travers les épisodes, l’aventure dans laquelle nous vous emmenons pour la fin, se termine, dans une certaine mesure », a ajouté Andrews. « Tous ces univers, lorsque nous avons terminé notre épisode, ces univers continuent. C’est un univers cinématographique en cours; il y a des choses qui arrivent encore à venir que nous verrons peut-être et peut-être que nous ne verrons pas. Mais nous ne le faisons pas. Je ne veux pas nécessairement que tout soit attaché dans un arc parfait. Il y a un niveau de boutonnage avec un certain degré de choses que nous abordons avec un certain scénario. «

Alors que la finale arrive, il y a maintenant une autre question qui deviendra bientôt importante dans l’esprit des fans de Marvel qui ont apprécié la première incursion du MCU dans l’animation : où iront-ils dans la saison 2 ? Bien sûr, nous savons qu’il y aura une deuxième saison à venir sur Disney +, et avec les épisodes déjà écrits, Bradley a déjà taquiné à quoi s’attendre la prochaine fois.

« En entrant dans la deuxième saison, nous nous en tenons à la forme d’anthologie, et ce sera de toutes nouvelles histoires, beaucoup de plaisir, de nouveaux héros et tirer plus de la phase quatre que nous n’avons évidemment pu cette saison », a-t-elle déclaré. . « J’espère que nous verrons des indices de Éternels et Shang-Chi et le Veuve noire personnages. Le plaisir de Et qu’est-ce qui se passerait si…? est que nous pouvons explorer l’ensemble du multivers infini, alors nous essayons de rebondir autant que nous le pouvons. Je veux jouer avec tous ces personnages, et autant que j’aime le capitaine Carter, nous devons partager l’amour. Je suis très excité de montrer de nouveaux mondes, de nouveaux héros. »

La première saison de Et qu’est-ce qui se passerait si…? jusqu’à présent est disponible sur Disney + maintenant et le dernier épisode les rejoindra le 6 octobre. Cette nouvelle provient de Entertainment Weekly.

