"Et qu’est-ce qui se passerait si …?": la deuxième saison arriverait en 2022

Demain le troisième envoi de Et qu'est-ce qui se passerait si …?, la série de Disney+ qui soulève différents scénarios de la Univers cinématographique Marvel et si elles s'étaient produites d'une manière différente. Nous avions déjà Peggy Carter remplacer le Capitaine Amérique déjà T'Challa comme un populaire Seigneur des étoiles. C'est maintenant au tour de Nick Fury et Black Widow faire ses débuts dans cette proposition intéressante. Pendant ce temps, le producteur de l'émission a parlé de la prochaine saison de l'émission.







Au début, un total de 20 épisodes ont été mentionnés pour le premier lot de l’émission. Par la suite, il a été séparé en deux parties de 10 entrées chacune. Et maintenant, 9 épisodes par saison sont confirmés. Cette structure a permis à l’équipe créative de Et qu’est-ce qui se passerait si …? avance beaucoup de travail pour la deuxième tranche.

« Et qu’est-ce qui se passerait si …? » aura une deuxième saison

Brad Winderbaum, producteur exécutif de l’émission, estime que la première de la prochaine saison de Et qu’est-ce qui se passerait si …? l’année prochaine: « Comme on le sait, la production d’animation prend beaucoup de temps. Nous avons eu la chance d’obtenir le feu vert pour une deuxième saison assez tôt pour nous donner l’opportunité de la présenter en 2022. » Bien sûr, il y avait déjà un travail antérieur qui permet de préciser cette possibilité.

D’autre part, l’exécutif ne veut pas s’engager dans ce premier modèle alors que la pandémie de COVID-19 continue d’affecter le monde. Dans ce sens, Winderbaum assuré que la première saison de Et qu’est-ce qui se passerait si …? J’allais avoir 10 épisodes, mais le Coronavirus était la raison des 9 versements. « Nous allons voir ce qui se passe. Évidemment, je ne veux pas prédire l’avenir avec ce nouveau monde dans lequel nous vivons. Notre intention est que ce soit une sortie annuelle « , il a déclaré.

Kevin Feige, cerveau de merveille, a profité de l’occasion pour souligner que la prochaine tranche d’épisodes de Et qu’est-ce qui se passerait si …? vous trouverez l’inspiration dans les films de la Phase 4 de l’univers cinématographique Marvel. Il semble que tout soit encore parfaitement connecté dans cette franchise qui nous a déjà offert le très soigné et synchronisé Saga de l’infini.

