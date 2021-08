Et qu’est-ce qui se passerait si…? Critique de l’épisode 2: L’étoile de Chadwick Boseman continue de briller de mille feux

L’étoile brillante de Chadwick Boseman continue de briller après sa mort tragique. Et qu’est-ce qui se passerait si…? sort un deuxième épisode fantastique qui constitue une amélioration substantielle par rapport à la première. The Watcher (Jeffrey Wright) explore une chronologie alternative où les Goofball Ravagers de Yondu Udonta (Michael Rooker) kidnappent accidentellement un jeune T’Challa au lieu de Peter Quill. Le résultat est un Star-Lord très différent qui change radicalement le destin du MCU pour le mieux. L’épisode deux est très drôle et créatif. C’est une dernière performance appropriée d’un acteur bien-aimé et emblématique.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? continue avec un jeune T’Challa regardant les étoiles avec son père à Wakanda. Il est fasciné par le ciel nocturne alors que « Baba », alias le roi T’Chaka, explique pourquoi ils se sont isolés du monde extérieur. Des années plus tard, une scène familière se déroule sur la planète Morag alors que Korath le poursuivant (Djimon Hounsou) et ses hommes tentent d’arrêter T’Challa (Chadwick Boseman) de prendre la pierre de puissance cachée. Mais cette fois-ci, Korath est émerveillé par la simple présence de Star-Lord. Le « Robin Hood of the Galaxy » a le statut de rockstar et est un héros pour des milliards.

Nous découvrons que Kraglin (Sean Gunn) et Taserface (Chris Sullivan), dans un coup de stupidité épique, ont kidnappé le mauvais enfant de la Terre. Mais le jeune T’Challa n’était pas terrifié par les Ravageurs. Le fils d’un roi et d’un chef naturel transforme les Ravageurs. Son impact profond sur Yondu n’était que le début de nombreux revers surprenants. Les Ravageurs de T’Challa ont de nouveaux membres et alliés qui étonneront les fans. Il est également en mission contre un adversaire puissant pour soulager les souffrances sur d’innombrables planètes. Mais le roi T’Chaka et la Dora Milaje n’ont jamais cessé de rechercher leur prince disparu. Ce qui conduit T’Challa à une décision difficile entre deux familles. Doit-il rester parmi les étoiles ou retourner dans sa maison perdue depuis longtemps ?

Le ton de l’épisode montre l’éventail des possibles. Il est chargé avec les scènes d’action requises, mais optimiste et humoristique tout au long. Les personnages que nous en sommes venus à détester en tant que méchants, ou accablés par leurs choix cruels, sont complètement différents ici. Le charisme de T’Challa rassemble tout le monde sous sa bannière pour le plus grand bien. Les « Gardiens » que nous connaissons en tant que groupe de héros inadaptés apparaissent dans des camées hilarants. Drax (Dave Bautista) vous fera particulièrement rire aux éclats.

L’épisode deux n’est heureusement pas seulement un gardiens de la Galaxie ressasser. L’histoire va dans plusieurs directions inattendues, mais hoche intelligemment la tête et fait un clin d’œil aux événements majeurs du MCU actuel. Il y a aussi pas mal de détails dans la durée d’exécution venteuse d’une demi-heure. Chaque minute littérale a une conséquence sur le récit.

Il est important de préciser que l’épisode ne se moque pas ou ne rabaisse pas Peter Quill. Il fait une apparition importante, mais l’essentiel est le tour de T’Challa en tant que Star-Lord. Sa version du personnage s’apparente à l’enfant le plus cool de l’école. Toutes les filles veulent le rencontrer. Tous les gars veulent être lui. T’Challa utilise sa solide éducation pour apporter un changement positif. Les fans vont vraiment apprécier de revoir Chadwick Boseman. C’est un rôle de voix off qui incarne la présence titanesque de l’acteur à l’écran. Il va certainement nous manquer, mais se termine sur une note animée. Et qu’est-ce qui se passerait si? est produit par Marvel Studios et Flying Bark Productions. De nouveaux épisodes sont diffusés tous les mercredis exclusivement sur Disney+.

Sujets : Et si ?, Disney Plus, Streaming