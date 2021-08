« Et qu’est-ce qui se passerait si …? » Chapitre 1 : Le sacrifice du capitaine Carter et tout ce qui s’est passé

ASUPERMALL Smart Security Porte Verrouillage Trois Voies Deverrouillage 384 M1 Rf Cartes 10 Groupes Mots De Passe Cles Mecaniques D'Urgence Serrures Combinaison

Fonctionnalités: Trois façons distinctes pour déverrouiller - mots de passe, cartes RF et les touches mécaniques sont disponibles pour ouvrir la porte. Deux modes d'ouverture de la porte peut être réglée par vous-même: on est en mode indépendant que vous pouvez ouvrir la porte en utilisant individuellement la carte RF ou mot de passe; l'autre mode combiné qu'en utilisant simultanément la carte RF et mot de passe. RF carte est fixé par la serrure et pas besoin du logiciel système, supportant jusqu'à 384 cartes (numéro de carte: 000-383) à la porte ouverte; Mot de passe peut être modifié et mis max. 10 groupes de nombre (0 est le mot de passe de gestion, le numéro 1-9 sont le mot de passe de l'utilisateur Nombre de mots de passe:.. 4 ~ 12 chiffres) Pour éviter les fuites de mot de passe, le verrouillage de la porte puce prend en charge l'ouverture de mot de passe indéchiffrable fonction. En entrant dans, vous pouvez ajouter des numéros avant ou après le mot de passe correct, sans