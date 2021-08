What If…? Chadwick Boseman participe à quatre épisodes !

La prochaine tranche de Univers cinématographique Marvel, la série animée What If…?, a enthousiasmé les fans de la marque par les différentes histoires qui articuleront une participation différente des héros avec des versions alternatives des personnages que nous connaissons si bien. En ce sens, vous pourrez « voir » pour la dernière fois Chadwick Bossman agissant comme Panthère noire.

Ce que nous savions, c’est qu’un épisode de What If …? pour Disney+ allait montrer comment Yondu et les Ravageurs enlèvent T’Challa de la Terre et finalement le héros devient Seigneur des étoiles au lieu de Peter plume. L’information dit que Boseman a participé à plus d’un épisode. Restez attentif!

Chadwick Boseman et sa participation à « What If..? »

Profitant d’une interview, le producteur de What If…?, Brad Winderbaum, a confirmé que Boseman apparaîtra dans quatre épisodes de la série animée. Tout indique que le personnage connaîtra de nombreux scénarios alternatifs tout au long du programme. Peut-être servira-t-il d’adieu à un acteur qui a fait de son mieux dans son rôle de T’Challa, alors qu’il souffrait d’une maladie qui mettrait prématurément fin à ses jours.

Winderbaum a déclaré :

« Il joue différentes versions du personnage. Je ne dirais pas qu’il y a eu des modifications drastiques. Nous voulions honorer sa performance et son désir de faire partie du projet. Rétrospectivement, il a participé en sachant ce que nous savons tous maintenant. Il y a des choses dans le contexte de son décès, comme la musique, où Lauren Karpman a réalisé un son spécial pour la série et son approche de T’Challa, c’est beau ».

What If…? Gagnez en importance et en intérêt avec les événements révélés à la fin de la série Loki, où la ligne de temps naturelle de la MCU il a été divisé et le multivers est né. De cette façon, les histoires présentées dans la série animée peuvent avoir un grand impact. Le programme sera présenté le 11 août par Disney+.

