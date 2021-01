Et les marques les plus recherchées sur Google en 2020 étaient…

L’année 2020 s’est terminée, nous avons appris quelles marques de voitures étaient les plus vendues, mais maintenant nous découvrons également quelles marques de voitures sont les plus recherchées sur Google.

À cette fin, le site Web comparethemarket a préparé un rapport qui nous montre non seulement les marques les plus recherchées sur Google dans le monde, mais également les plus recherchées dans chaque pays.

À l’échelle mondiale, Toyota était la marque de voitures la plus recherchée, récupérant la première place perdue en 2019 pour BMW, étant la plus recherchée dans 55 pays (34,8% du total). Derrière, il y avait BMW, la plus recherchée dans 34 pays et Mercedes-Benz, la plus recherchée dans 15 pays.

Nationalismes clairs

Bien qu’elle ait été dépassée en 2020, BMW est restée la marque la plus recherchée sur Google entre 2018 et 2020, accumulant 38,3% des recherches au cours de cette période, contre 31,3% réalisés par Toyota.

Un autre élément qui ressort de cette étude est le fait que, comme en 2019, certaines marques automobiles occupent la première place des recherches Google dans leur pays d’origine. Par exemple, en Suède, la marque la plus recherchée était Volvo, au Japon, c’était Toyota, en Italie Fiat, en Allemagne BMW et en France Peugeot.

Il y a encore quelques surprises intrigantes sur la liste, comme le fait que Daewoo était la marque la plus recherchée sur Google en Ouzbékistan et… Alpine en Ethiopie. Enfin, au France, la marque la plus recherchée sur Google en 2020 était BMW, ce qui s’est également produit, par exemple, en Espagne et en Angleterre.

Si vous voulez voir la carte complète et savoir, pays par pays, quelles marques sont les plus recherchées partout dans le monde, appuyez sur le bouton: