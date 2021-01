Et la ville portugaise avec le plus de trafic en 2020 était…

Chaque année, Tom Tom crée un classement mondial des villes les plus encombrées du monde et 2020 n’a pas fait exception. Cependant, dans une année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19, le premier constat est celui d’une baisse significative des niveaux de trafic par rapport à 2019 dans le monde.

Evidemment, le France n’a pas échappé à cette baisse de trafic et la vérité est que toutes les villes ont subi une baisse du trafic, Lisbonne ayant subi la plus forte baisse et même perdant la première place dans la ville la plus encombrée du pays au profit de… Porto .

O classement défini par Tom Tom révèle une valeur en pourcentage, qui équivaut au temps que la plupart des déplacements des conducteurs passent par an. Par exemple: si une ville a une valeur de 25, cela signifie qu’en moyenne, les conducteurs prennent 25% de temps de plus pour faire un itinéraire qu’ils n’en prendraient s’il n’y avait pas de trafic.

Trafic au France

Au total, en 2020, le niveau de congestion à Lisbonne était de 23%, un chiffre qui correspond à la plus forte baisse de trafic du pays (-10 points de pourcentage, ce qui correspond à une baisse de 30%).

À Porto, la ville avec le plus de trafic au France en 2020, le niveau de congestion était de 24% (c’est-à-dire qu’en moyenne, le temps de trajet à Porto sera 24% plus élevé que prévu dans des conditions sans trafic). Pourtant, la valeur présentée par la ville Invicta représente une baisse de 23% par rapport à 2019.

Position Ville Congestion 2020 Congestion 2019 Différence (valeur) Différence (%) 1 Port 24 31 -sept -23% deux Lisbonne 23 33 -dix -30% 3 Braga 15 18 -3 -17% 4 Coimbra 12 15 -3 -20% 5 Funchal 12 17 -5 -29%

Et dans le reste du monde?

Dans un classement où plus de 400 villes dans 57 pays en 2020, il y avait un dénominateur commun: la baisse du trafic. Dans le monde, les cinq villes portugaises identifiées sont positionnées aux positions de classement suivantes:

Porto – 126e;

Lisbonne – 139e;

Braga – 320º;

Coimbra – 364 °;

Funchal – 375º.

Porto et Lisbonne en 2020, par exemple, même si elles étaient moins encombrées, elles présentaient quand même un résultat pire que d’autres villes, beaucoup plus grandes, comme Shangai (152 °), Barcelone (164 °), Toronto (168 °), San Francisco (169 °) ou Madrid (316º).

Selon cet indice TomTom, seules 13 villes dans le monde ont vu leur trafic se détériorer:

Chongqing (Chine) + 1%

Dnipro (Ukraine) + 1%

Taipei (Taïwan) + 2%

Changchun (Chine) + 4%

Taichung (Taïwan) + 1%

Taoyuang (Taïwan) + 4%

Tainan (Taïwan) + 1%

Izmir (Turquie) + 1%

Ana (Turquie) + 1%

Gaziantep (Turquie) + 1%

Louvain (Belgique) + 1%

Tauranga (Nouvelle-Zélande) + 1%

Wollongong (Nouvelle-Zélande) + 1%

En ce qui concerne les cinq villes les plus fréquentées en 2020, il y a une bonne nouvelle pour l’Inde, une seule ville de ce pays est dans le Top 5, alors qu’en 2019 il y avait trois villes indiennes les plus encombrées de la planète: