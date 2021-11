Et la deuxième saison ? Les fans de Squid Game ont perdu la foi

À l’heure actuelle, les vrais fans de Le jeu du calmar ils ont regardé chaque épisode au moins deux ou trois fois, cherchant de nouveaux indices et essayant de comprendre les inconnues laissées par la première saison. Créé le 17 septembre à Netflix, a été un succès retentissant de la plateforme et a réussi à devenir la production qui a vu les comptes les plus uniques : 142 millions. Cependant, depuis la plate-forme, ils n’ont toujours pas donné de nouvelles d’un deuxième versement.

Si vous pensez à tous les détails laissés par la première saison de Le jeu du calmar, il y a au moins de la place pour regarder une saison de plus. De plus, la plateforme renouvelle généralement ses productions pour de multiples livraisons, ainsi certaines questions n’ont pu trouver de réponses que dans deux ou trois ans. Qu’est-il arrivé au policier ou que va-t-il faire Seong Maintenant que vous savez comment fonctionne le système, il y a des inconnues qui pourraient être résolues sous peu.

Malheureusement dans Netflix Ils n’ont pas encore publié de nouvelles concernant une deuxième saison potentielle. C’est-à-dire que non seulement on ne sait pas quand il pourrait être tourné et diffusé, mais cela n’a pas non plus été confirmé par la plateforme. Dans ce contexte, Divulgacher a mené une enquête pour connaître la position des fans de la série et les espoirs sur ce qui va se passer avec Le jeu du calmar.

Les résultats étaient étonnants. Près de 40% des plus de 500 personnes qui ont voté ont perdu confiance dans la possibilité de voir une nouvelle saison. En ce sens, il faut préciser que les 60 % restants pensent qu’il est « évident » qu’il y aura une deuxième saison, mais une grande partie des utilisateurs considère soit qu’elle s’est terminée par une fin ouverte (21%) soit qu’il va se passer la même chose qu’avec Chasseur d’esprit, qui n’a jamais pris fin (16%).

Qu’est-il arrivé à Mindhunter?

Sorti en 2017 et hors de l’esprit de David Fincher, Chasseur d’esprit Elle est devenue l’une des séries les plus appréciées des utilisateurs de la plateforme. Soutenu par des événements réels et par les enquêtes du premier profileur de la FBI John E. Douglas qui ont été transformés en un livre qu’il a co-écrit ensemble Mark Olshaker, a montré à quoi ressemblaient les enquêtes policières dans les années 70 lors de la résolution d’affaires avec des tueurs en série.

Les protagonistes étaient gué de Holden et Tanche à bec, chargé d’abord de mener des entretiens avec des criminels pour déchiffrer des schémas potentiels, puis de les appliquer à leurs cas. Après deux saisons, la production a fait une pause et a publié les contrats de ses protagonistes. Bien qu’elle n’ait jamais été officiellement annulée, il semble peu probable que cette grande histoire de Netflix.

