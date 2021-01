Et la deuxième saison de Bridgerton?

Bridgerton a frappé l’écran Netflix à Noël et s’est rapidement positionné comme le plus regardé sur la plate-forme dans le monde. L’histoire créée par Shonda Shimes et basée sur les livres de Julia Quinn a suscité beaucoup d’attentes et n’a pas déçu: c’est déjà la troisième première la plus regardée sur la plateforme. La première saison a laissé les fans dans l’attente, Et la seconde?

La partie 1 de la série était basée sur les débuts de la saga romanesque Le duc et moi, publié en 2000. Plus tard, l’auteur a publié sept autres livres jusqu’en 2013, les scénaristes de la série auront donc du matériel pour faire de nombreux épisodes. Il est également vrai que Shimes prend des libertés artistiques qui peuvent modifier l’histoire originale.

Quand la deuxième saison de Bridgerton est-elle diffusée sur Netflix?

Le grand succès des premiers chapitres assure pratiquement une deuxième saison, mais Cela n’a encore été confirmé ni par Netflix ni par la production Bridgerton. Comme c’est souvent le cas, le géant du streaming attend les 28 premiers jours après le lancement avant de faire l’annonce.







« J’adorerais pouvoir explorer les histoires d’amour et les romances de tous les frères et sœurs Bridgerton, bien sûr. »Le showrunner Chris Van Dusen a déclaré à Cosmopolitan, annonçant son intention de continuer avec la série. Dans le même sens, Penelope Featherington, interprète de Nicola Coughlan, s’est exprimée: « J’adorerais faire ce voyage avec elle, pour voir comment elle a changé ».

De quoi parlera la deuxième saison de Bridgerton sur Netflix?

Le deuxième roman de Quinn était Le vicomte qui m’aimait. Là, la vie du frère aîné de Daphné est couverte, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) et une jeune femme nommée Kate Sheffield. « Si on s’en tient aux livres, c’est maintenant au tour d’Anthony »Phoebe Dynevor a déclaré à Harper’s Bazaar.