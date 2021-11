Et juste comme ça… La bande-annonce revient dans le monde du sexe et de la ville sur HBO Max

Et juste comme ça… nos célèbres femmes new-yorkaises sont de retour ! Pour des générations de femmes, Sexe et la ville a été un cours accéléré sur les relations, les amitiés, l’atteinte de vos objectifs et la reprise après une chute. Toutes ces leçons durement apprises ont été enveloppées dans un magnifique ensemble avec le buzz et la splendeur de New York servant de toile de fond aux contes. Nous avons d’abord vu comment Carrie, Miranda et Charlotte ont évolué dans le premier teaser officiel.

HBO Max décrit Et juste comme ça… comme, « Un nouveau chapitre de la série révolutionnaire HBO, Sexe et la ville, du producteur exécutif Michael Patrick King. La série suivra Carrie, Miranda et Charlotte alors qu’elles naviguent de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine. »

Sexe et la ville créé sur HBO en 1998, et les femmes (et les hommes, vous le savez.) , réussir dans la Grosse Pomme avec le soutien crucial de son cercle d’amis. Les temps ont peut-être changé, mais les leçons de la vie sont intemporelles.

« Des filles de quatorze ans promenant le chien avec leurs pères m’appellent : ‘J’ai hâte !’ » Sarah Jessica Parker dit. « Je pense que les jeunes femmes s’identifient toujours vraiment à cette histoire. Il s’agit de trouver des amitiés qui comptent, de chercher un travail qui vous épanouit et de poursuivre l’amour, même lorsqu’il vous entraîne, ensanglanté, dans la rue. »

Dans son interview avec Vogue, elle admet qu’elle a tout caché du monde de Carrie Bradshaw. « J’avais tous les trucs d’origine dans mon propre espace de rangement. Des meubles, des vêtements, tout, emballés selon la saison, l’épisode et la scène. J’ai gardé chaque chose solitaire. Voici les Hangisis Big donnés à Carrie lorsqu’il a proposé; les sandales du chien d’Aidan mâchées ; les escarpins noirs qu’elle portait jusqu’au Vogue placard à la mode…. » 

L’intervieweur demande pourquoi Carrie a toujours son ancien appartement si elle est avec Big (Chris Noth). Parker répond : « L’une des questions qui se posera dans Et juste comme ça… sera, qu’en est-il d’un endroit comme celui-ci auquel vous devez vous accrocher pendant toutes ces années ? Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser tomber ? »

Parker a expliqué comment la nouvelle série est née. « Au printemps 2020, je discutais avec Michael Patrick de la création d’un podcast sur les coulisses de la création de Sexe et la ville. Et nous avons parlé de ce qui nous manquait dans la pandémie : la joie, la communauté, l’expérience d’être ensemble. Le monde de Carrie et de ses amis a toujours été de rentrer à la maison, et j’avais l’impression que nous en avions besoin en ce moment. »

La nostalgie qu’il apportera ramènera les téléspectateurs à l’époque où ils se sont assis pour la première fois et ont plongé dans le monde et la ville de Carrie Bradshaw. Et juste comme ça… premières sur HBO Max le 9 décembre.

