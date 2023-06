Et juste comme ça, Kristin Davis commente le drame de Kim Cattrall

Les nouvelles récentes que Kim Cattrall la reprendrait Le sexe et la ville rôle pour la suite de la série, Et juste comme ça, a été un grand choc pour de nombreux fans. Depuis qu’il a été annoncé que Et juste comme ça était en préparation chez Max, Cattrall et les créateurs de la série avaient suggéré qu’une réunion était impossible, en raison d’années de friction avec ses anciennes co-stars. L’année dernière, Sarah Jessica Parker a décrit sa brouille avec Cattrall comme « très douloureuse », suggérant que leur relation distante n’avait toujours pas changé.





« Il y a eu beaucoup de conversations publiques sur ce qu’elle ressentait à propos de la série », a déclaré Parker, via THR. « J’ai passé de nombreuses années à travailler très dur pour toujours être décent avec tout le monde sur le plateau, pour prendre soin des gens, pour être responsable envers et pour les gens, à la fois mes employeurs et les personnes dont je me sens responsable. en tant que producteur de la série. Et personne d’autre n’a jamais parlé de moi de cette façon.

Alors que Cattrall a refusé de revenir en tant que Samantha lors de la première saison, le personnage a été référencé, car Carrie de Parker pouvait être vue en train de parler avec elle au téléphone. Word est que l’apparition de la saison 2 se fera uniquement avec un camée en voix off, et Cattrall n’était pas physiquement présent sur le plateau pour retrouver une ancienne co-star. Pour sa part, Christine Davis sent juste que tout le fiasco a été malheureux, et même si elle dit qu’elle souhaite pouvoir « réparer » pour les fans, tout ce qu’elle peut faire est de respecter le désir de Cattrall de, pour la plupart, rester à l’écart de Et juste comme ça.

« Vous devez respecter les souhaits des gens. Je ne gaspillerai pas d’énergie là-dessus. Je ne peux changer personne », a expliqué Davis, selon The Telegraph. « Je comprends les sentiments des fans – qu’ils soient bouleversés… J’aimerais pouvoir arranger ça, mais je ne peux pas, ce n’est pas en mon pouvoir. »





Kim Cattrall n’apparaîtra pas physiquement et juste comme ça

Cattrall a confirmé son implication dans Et juste comme ça en partageant une image de l’actualité sur Instagram. Sans dire grand-chose, elle n’a écrit que « Happy Pride » dans la légende du message. Peut-être que l’une des principales raisons pour lesquelles Cattrall a accepté de faire le camée était de rendre ses fans heureux, car un camée comme Samantha était quelque chose que beaucoup espéraient, et faire une apparition rapide en voix off peut être un compromis. En tout cas, nombreux sont ceux qui sont maintenant enthousiasmés par le retour de Samantha, même avec un caméo vocal, et cela inclut Le sexe et la ville co-vedette Evan Handler.

« Je pense que c’est génial. Je le pense », a récemment déclaré Handler, via Gens. « Apparemment, [her cameo] a été abattu dans le garage quelque part sans contact avec personne, donc le seul endroit où je dois l’accueillir est dans mon salon quand il est diffusé à la télévision. »

La deuxième saison de Et juste comme ça devrait être diffusé sur Max le 22 juin 2023.