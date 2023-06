Et Just Like That 2 : tous les personnages reviennent-ils ?

HBO Max

La série avec Sarah Jessica Parker a confirmé que Kim Cattrall sera de retour. Rencontrez le casting complet de la production HBO Max ici!



© IMDbEt Just Like That revient sur HBO Max.

amoureux de le sexe et la ville célébrer l’arrivée d’un nouvel épisode. Et c’est que Et juste comme çala série qui fait revivre les personnages fictifs emblématiques sortis en 1998, connaîtra désormais une deuxième saison dans HBO Max. De cette façon, ils reviendront Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York et, comme rapporté ces dernières semaines, l’inoubliable Samantha Jones. Quels autres rôles vont réapparaître ?

sera le prochain 22 juin quand HBO Max intègre cette production aux mains de Michael Patrick King dans son catalogue. A cette date, les deux premiers épisodes seront diffusés, pour ensuite se poursuivre avec une diffusion hebdomadaire tous les jeudis et complète un total de 11 chapitres. Et bien que l’histoire des amis de New York soit captivante, la vérité est que les fans sont impatients du retour de Kim Cattrall.

+ Le casting de And Just Like That 2 sur HBO Max

Et juste comme ça aura à nouveau la présence de ses protagonistes et producteurs exécutifs Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) et Kristin Davis (Charlotte York.) Après une série de scandales de casting, qui ont conduit à l’absence de Kim Cattrall au casting, il reviendra enfin avec un camée comme Samantha Jones dans le final de la saison 2.

Comme cela va être? Comme annoncé, son personnage a été à Londres en tant que publiciste de haut niveau et peut maintenant réapparaître pour se réconcilier avec Carrie. Mais ce ne sera pas la seule réincorporation, car john corbett donnera également vie à Aidan Shaw. Il a été l’un des intérêts romantiques du personnage de Sarah Jessica Parker dans la série originale, et sera désormais la clé après la mort de son mari.

De plus, le casting sera complété par les performances de Sara Ramírez (Che Diaz), Sarita Choudhury (Seema Patel), Nicole Ari Parker (Lisa Todd Wexley), Karen Pittman (Dr Nya Wallace), Mario Cantone (Anthony Marentino) et David Eigenberg (Steve Brady). Evan Handler (Harry Goldenblatt), Christopher Jackson (Herbert Wexley), Niall Cunningham (Brady Hobbes), Cathy Ang (Lily Goldenblatt) et Alexa Swinton (Rose Goldenblatt) rejoindront également le casting.

