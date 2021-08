Et Jacob Elordi et Joey King ?

En 2018, Netflix a sorti ce qui serait le premier film d’une trilogie très réussie : Le stand des baisers. Avec Joey roi en tant que personnage principal, ils ont complété le casting Jacob Elordi et Joel Courtney comme ses co-stars. Et, c’est ce mercredi 11 août que la plateforme a clôturé l’histoire de ce trio controversé qui a enchanté des milliers d’adolescents à travers le monde.

La photo officielle de The Kissing Stand 3. Photo : (Netflix)



Cependant, ce que les fans ont le plus aimé Le stand des baisers est que l’amour des protagonistes, Joey roi et Elordi, traversèrent l’écran. Pendant un an, les interprètes de Noah et Elle ont été le jeune couple hollywoodien le plus aimé et recherché par les paparazzi. « Nous étions des livres ouverts les uns avec les autres», Elle est venue avouer l’incroyable lien qu’ils ont formé.

Pourtant, le bonheur a été de courte durée et aujourd’hui, chacun est livré à lui-même. De son côté, King est en couple avec Steven Piet, tandis qu’Elordi est très amoureux de Kaia Gerber. Cependant, la séparation et leurs nouvelles idylles ne les ont pas empêchés de retravailler ensemble puisqu’en Le stand des baisers 2 et 3 se sont rencontrés à nouveau.

Jacob Elordi et Joey King dans The Kissing Stand 2. Photo : (Netflix)



Au début, on en était venu à croire qu’en raison de leur rupture, Jacob avait dit non à être à nouveau Noah Flynn. Mais, l’acteur australien a surpris ses fans et a été l’un des premiers à célébrer le renouveau. Et, la chimie et les bonnes relations que les deux acteurs ont montrées devant la caméra ont été l’une des choses qui ont démontré leur professionnalisme.

Mais maintenant, ce qui a attiré beaucoup d’attention, c’est ce qui s’est passé lorsque les caméras n’étaient pas allumées. Quelques heures avant la première de la troisième cassette, Jacob Elordi Il a déclaré son amour et son admiration pour son partenaire et, malgré les souhaits de tous les téléspectateurs, il n’a reçu aucune réponse.

De même, tout indique que Joey ne veut plus rien savoir sur le moindre lien avec Elordi. C’est que, quelques heures également avant la grande première, il publiait du contenu sur Instagram dans les coulisses et il n’apparaît que dans l’une des vidéos qu’elle a partagées.

Au cours de leur parade nuptiale, les acteurs ont été fortement exposés aux yeux du public car ils étaient au sommet de leur carrière. En fait, cela aurait été l’une des raisons de leur séparation et, apparemment, maintenant, ils ne veulent pas que leur amitié présumée soit également prise dans l’autre sens. De plus, toute l’exposition qu’ils ont vécue en couple les a amenés à avoir un grand apprentissage.

Tout comme cela est arrivé à Matt Damon, maintenant les protagonistes de Le stand des baisers ils préfèrent avoir un profil beaucoup plus bas. Elle, avec Steven Piet, a rarement partagé des images sur les réseaux sociaux et n’est pas liée à parler de lui à la caméra. Ensuite, Elordi, malgré le fait que dans sa relation avec Zendaya il ait été la cible de tous les gros titres, maintenant avec Gerber il ne s’expose pas trop.