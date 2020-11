Et il y en a sept. Lewis Hamilton (à nouveau) remporte le titre des pilotes de Formule 1

Comme pour prouver que les records étaient destinés à être battus, Lewis Hamilton a remporté son septième titre de pilote de Formule 1 (le quatrième consécutif), égalant le record de titres dans la modalité qui n’appartenait jusqu’à présent qu’à Michael Schumacher.

Après avoir fait du GP du France le pilote le plus titré de Formule 1, le Britannique a établi un nouveau record après avoir remporté le Grand Prix de Turquie pour lequel il était parti de la sixième place sur la grille de départ.

Après un départ malheureux, le désormais sept fois champion du monde de Formule 1 a réussi à regagner des places et a terminé le GP de Turquie devant Sergio Pérez, qui est arrivé deuxième, et Sebastian Vettel, qui a réussi à revenir sur les podiums.

Il faut s’y attendre, ce septième titre de pilote remporté par Lewis Hamilton a été obtenu alors qu’il reste encore trois compétitions à disputer: deux à Bahreïn et une à Abu Dhabi.

Une carrière record

En plus d’égaler le record de titres de Schumacher et d’être le pilote le plus titré de tous les temps en Formule 1, Lewis Hamilton est toujours le pilote avec le plus position de tête (97) et plus de voyages sur le podium (163). Au total, Hamilton a remporté 94 des 264 GP dans lesquels il a participé, atteignant ainsi un pourcentage de victoires de 35,61% (le troisième plus haut jamais enregistré).

Après avoir remporté le titre, Hamilton a déclaré que même s’il avait toujours rêvé de battre le record de Schumacher, cette hypothèse a toujours semblé difficile, rappelant que gagner «un, deux ou trois est déjà si difficile à réaliser. Obtenir sept est tout simplement inimaginable ».