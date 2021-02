Et il a même des prix. Ford présente le moteur hybride sur le S-Max et le Galaxy

Ford a introduit un moteur hybride sur les fourgonnettes S-Max et Galaxy, qui réduit la consommation et les émissions par rapport à un moteur diesel conventionnel. Maintenant disponible et à un prix.

Le S-Max Hybrid et le Galaxy Hybrid sont les nouveaux modèles Ford à recevoir des moteurs hybrides, permettant de transporter entre cinq à sept personnes en mode partiellement électrique sans avoir besoin de câbles de charge et avec une empreinte carbone réduite.

Après le renouvellement en octobre 2019, la minifourgonnette compacte de Ford dispose d’un moteur hybride qui combine un moteur à essence de 2,5 litres fonctionnant sur le cycle Atkinson, avec un petit moteur électrique, une batterie lithium-ion d’une capacité de 1,1 kWh et la dernière génération. des transmissions de la marque nord-américaine.

Le Ford S-MAX hybride vient d’être lancé en Europe

Le résultat est une puissance de 190 ch, une consommation moyenne de 6,4 l / 100 km et des émissions de 146 à 147 g / km dans un cycle WLTP. La marque affirme que cela correspond à une réduction de 10% de la consommation et des émissions par rapport à un moteur diesel.

Accélération douce et linéaire

Compte tenu des dimensions de la S-Max, l’accélération de 0 à 100 km / h en 9,8 secondes ne sera pas exactement à couper le souffle et bien que ce ne soit pas l’une des voitures les plus rapides sur la route (ce n’est pas non plus son objectif), la Ford promet «Accélération douce et linéaire» qui complète le «caractère intrinsèquement sportif» du S-Max.

«D’une expérience de conduite sportive aux sièges qui se replient sur simple pression d’un bouton, les innovations qui s’intègrent parfaitement dans la vie de famille ont toujours été l’une des attractions du S-Max. Cela fait d’un nouveau moteur hybride efficace et raffiné un ajout naturel à la gamme », déclare Ford dans un communiqué.

Galaxy également électrifié

La grande fourgonnette Galaxy a également le même moteur électrifié. Le poids plus lourd pénalise les accélérations, mais offre en revanche plus d’espace pour les bagages, que ce soit en configuration cinq ou sept places.

Ford Galaxy Hybrid mise sur le coffre

Même avec tous les sièges en position normale, il offre un volume utile de 300 litres. Avec les évidements bas des deuxième et troisième rangées, le coffre à bagages offre un espace digne d’un petit fourgon: 2339 litres.

Les Ford S-Max Hybrid et Galaxy Hybrid sont désormais disponibles à la commande, à partir de 46 554 euros et 52 446 euros, respectivement.

