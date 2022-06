ET était censé avoir une suite qui aurait été terrifiante

ET l’extra-terrestre a récemment fêté son 40e anniversaire et il s’avère que le film était censé avoir une suite terrifiante.

Le film original de 1982, qui mettait en vedette Henry Thomas, Drew Barrymore et Robert MacNaughton, disposait d’un budget d’un peu plus de 10 millions de dollars (8,1 millions de livres sterling), avant de rapporter 793 millions de dollars (644 millions de livres sterling) à travers le monde.

Cela signifiait que le film dépassait Guerres des étoiles et a été surnommé le film le plus rentable de tous les temps, ce qui en fait le candidat idéal pour une suite.

Comme le rapporte dexerto.com, la suite, provisoirement intitulée ET II : Peurs nocturnesa été mis en place sous la forme d’un traitement de 10 pages par Steven Spielberg et l’auteur ET original Melissa Mathison.

Il s’avère que ET l’extra-terrestre était censé avoir un suivi terrifiant. Crédit : Universal Pictures

Le genre du deuxième film aurait pris la forme d’une horreur de science-fiction, le plan du film étant assez horrible.

Le film le plus sombre devait se poursuivre au début des vacances d’été, Elliot, Michael et Gertie manquant tous ET, car le temps passé avec la créature extraterrestre les réunissait en famille.

Le pitch du film a noté comment leur mère était maintenant en train de divorcer de leur père et est plutôt dans une relation heureuse avec Keys.

Plus tôt, ET est revenu sur terre, le public apprenant que son nom est Zrek. Plus tard, un groupe carnivore de son espèce, commandé par le malicieux Korel, se présente à sa recherche.

Dans un tournant sombre, Korel et sa faction kidnappent les enfants avant de les examiner, de les interroger et de les torturer brutalement – ​​et cet incident ne pourrait pas être plus éloigné du sens de l’acceptation dans le premier film, qui était un film d’aventure de science-fiction.

Zrek vient alors à la rescousse, sauvant les enfants et procédant à l’expulsion des créatures maléfiques dans une région éloignée de la galaxie.

La proposition de film se termine ensuite avec la famille faisant ses adieux à Zrek, comme le dit la dernière ligne : « Il y a de l’espoir dans les yeux de chacun alors qu’ils assistent tous, encore une fois, au départ pittoresque de leur extraterrestre préféré. Les rêves peuvent devenir réalité. »

Le genre du deuxième film aurait pris la forme d’une horreur de science-fiction. Crédit : Universal Pictures

Heureusement, cette suite effrayante du premier film ne s’est jamais concrétisée, Spielberg ayant précédemment déclaré à l’American Film Institute : « Les suites peuvent être très dangereuses car elles compromettent votre vérité en tant qu’artiste.

Il a poursuivi: « Je pense qu’une suite à ET ne ferait que priver l’original de sa virginité. Les gens ne se souviennent que du dernier épisode, tandis que le pilote se ternit.