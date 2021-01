Et enfin, ‘démontage’ du Galaxy S21 Ultra avec un 6/10 en réparabilité

PBKreviews complète le cycle, supprime la combinaison Gorilla Glass Victus du nouveau Samsung Galaxy S21 Ultra et sans surprise, cela montre que ce modèle est un peu plus complexe à assembler.

Trois sur trois. Les pairs de la chaîne YouTube PBKreviews ont terminé le Cycle de démontage de la famille Samsung Galaxy S21, et est-ce qu’après la publication du premier abattre des Galaxy S21 et Galaxy S21 +, nous vous proposons enfin également en vidéo et sans son capot Gorilla Glass Victus au nouveau vaisseau amiral Sud coréen, nom de famille ‘Ultra’ et dans sa couleur impressionnante Noir fantôme.

Il s’agit de celui probablement le meilleur smartphone de l’histoire de Samsung, et bien que nous l’ayons déjà testé avec un avis plus que positif, nous n’avons malheureusement pas pu voir les tripes de notre unité de test, qui partage de nombreux détails avec leurs jeunes frères bien que certainement compliquant un peu le montage, en raison de certains de ses composants.

En fait, ce sont les démontages détaillés de PBKreviews et vos scores de réparabilité ne mentent pas, décroissant à mesure que les possibilités et les prix de la famille Galaxy S21 augmentent:

Il Samsung Galaxy S21 avec son arrière de «glastique» obtenir un 7,5 / 10 .

avec son arrière de «glastique» obtenir un . Pour sa part, Samsung Galaxy S21 + complique un peu son ouverture et descend à 7/10 .

complique un peu son ouverture et descend à . Et le meilleur, le Samsung Galaxy S21 Ultra, obtenir un 6/10 en partie à cause de son écran incurvé.

Samsung Galaxy S21 Ultra, analyse: le « Ultra » que l’on attendait

Tous les détails du Galaxy S21 Ultra, révélés

Pour commencer, dans ce cas, la vitre arrière Gorilla Glass Victus avec sa finition noire mate profonde prouve que pas aussi facile à ouvrir que le dos en plastique du Galaxy S21, expliquant au passage certains détails de conception que Samsung a utilisés précisément pour faciliter les réparations sur l’appareil.

Il est curieux de voir, par exemple, comment le boîtier métallique du module photo n’est pas réalisé d’une seule pièce avec le châssis et le cadre du terminal, mais est séparé à côté du verre lui-même, assurant ainsi une plus grande durabilité du verre en ne modifiant ni ne compliquant sa forme et en évitant que l’accès à la plaque et aux capteurs photographiques ne se fasse en faisant glisser des composants sous le bloc métallique.

Certes, si le Galaxy S21 Ultra déjà ne rend pas les substitutions de composants trop faciles, c’est bien de voir et de vérifier, au moins, comment Samsung a travaillé en pensant à limiter les complications d’accès à la partie interne du terminal par les services techniques.

Dans ce cas un modèle avec chipset Exynos 2100 a été démonté destiné aux marchés internationaux, également dans sa version «SIM unique», donc des deux côtés, à côté de la batterie et de la plaque, vous pouvez voir les ancres vides pour les antennes mmWave que ces modèles n’incluent pas.

Il convient également de noter qu’une partie de la conception interne est héritée dans toute la famille, avec une plaque très compacte sur le dessus de l’appareil, fait avec la technologie double couche pour économiser de l’espace ce qui dans ce type d’appareil est un atout très précieux.

Il est également intéressant de voir lecteur d’empreintes digitales à ultrasons, qui est de taille assez généreuse, les systèmes de dissipation thermique mis en œuvre par Samsung et vérifient également que trois des quatre caméras, à l’exception évidente du capteur périscope, avoir une stabilisation optique comme le géant sud-coréen se vantait dans le Fiche technique De l’appareil.

Arrive enfin les pires nouvelles et explications de son score de 6 sur 10, car non seulement sa vitre arrière complique les réparations, mais la batterie n’est pas si facile à retirer dans ce cas anticipant le plus gros problème de conception du Galaxy S21, qui est principalement son panneau incurvé qui complique son remplacement lorsqu’il est assemblé collé en un seul ensemble avec verre, numériseur et autres composants.

Nous ne prendrons sûrement jamais la peine d’ouvrir notre tout nouveau Galaxy S21 Ultra ou tout autre smartphone, mais au moins ces vidéos sont toujours intéressantes pour tout ce que nous apprenons … Ou non?

7 détails du Galaxy S21 que vous auriez peut-être oubliés

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂