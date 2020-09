Et donc, presque sans m’en rendre compte, le mobile m’a rendu de plus en plus difficile de me concentrer

Je me souviens d’un été il y a une bonne poignée d’années, lorsque mon grand-père m’a offert mon premier portable. Voyez s’il s’agissait d’un Sony Ericsson de touches depuis longtemps, je ne vous en dirai pas plus. J’étais très excité de l’ouvrir, de jouer une sorte de «Tamagotchi» que j’avais pré-installé et d’envoyer mon premier SMS, mais au-delà, mon mobile ne m’a rien donné. J’ai quitté la maison sans lui, je n’ai pas pris la peine de le regarder quand il était à la maison sauf quand ça a sonné et, bref, il l’a dépassé olympiquement. À ce jour, cependant, mon mobile est une extension de mon bras, et je suppose que je ne suis pas le seul.

Le fait est que comme le mobile est devenu une partie de plus en plus importante de ma vie (non seulement parce que c’est un outil de travail, mais aussi parce que c’est ce que j’utilise pour communiquer, naviguer, me divertir, etc.) remarqué que ma capacité de concentration a été légèrement réduite. Ou un peu plus, peut-être. Ce n’est un secret pour personne que le téléphone portable est une source de distractions constantes de toutes sortes, et cela, du moins pour moi, a fini par m’affecter plus ou moins au quotidien.

Comment le mobile est-il arrivé à ma main?

Cette situation est sûrement familière à plus d’un. Vous êtes tranquillement sur le canapé en train de regarder un film et, sans vous en rendre compte, vous êtes sur Instagram en train de regarder les histoires de vos amis ou de garder un œil sur Twitter. Comment le mobile est-il arrivé à ma main? Je ne sais pas, c’était presque instinctif, comme si c’était quelque chose de normal. Sans le manger ni le boire, la concentration que j’avais sur le film s’est complètement dissipée parce que le téléphone portable s’est allumé ou parce que quelque chose en moi a simplement dit “voyons ce que les gens disent”.

Evidemment, quand j’y pense, je laisse tomber mon téléphone et continue à faire mon truc, en regardant mon film, mais ensuite Nolan me fait exploser la tête avec une théorie physique qui me semble essentielle pour comprendre le film. Et que fais-tu? Attendez-vous la fin du film pour rechercher une analyse sur Google? Je ne sais pas pour vous, mais je suis souvent tombé sur le film en arrière-plan en lisant Wikipedia Essayant de comprendre ce qu’il essayait de m’expliquer Nolan ou qui que ce soit. Encore une fois, sans m’en rendre compte, je suis à nouveau avec le mobile à la main.

Ou un WhatsApp, bien sûr. Pendant que j’écris ce texte, j’ai reçu des mentions de Twitter, quelques messages sur Instagram et quelques WhatsApp. Quelque chose d’important? Non, mais ils ont été assez pour que j’arrête d’appuyer sur les touches et commence à regarder le téléphone. Et, accessoirement, jetez un œil à ce que mes amis se racontent dans leurs histoires (vraiment, comment est-il possible que vous passiez toute l’année à télécharger des photos sur la plage?), Parcourez le fil Twitter et lisez les groupes WhatsApp . Cela aura duré 15 minutes, peut-être, avec le non-sens. A tout cela nous allons ajouter des emails personnels et professionnels, des alertes de telle ou telle application, des appels spécifiques … en tout cas.

Sûrement quelqu’un pensera que rien ne se passe pour jeter un coup d’œil au mobile de temps en temps, mais il arrive un moment où cela commence à attirer votre attention qu’un jour vous considérez que vous n’avez pas regardé votre mobile vous avez fait quatre heures d’écran actif. Et ce n’est pas parce que vous avez joué ou lu, non, c’est parce que tout au long de la journée vous avez passé 10 minutes à faire cela, encore 10 minutes à faire cela, à répondre à quelques messages, et tout cela s’additionne, car quatre heures, c’est quatre heures, en majuscules et en gras.

Encore une fois, je viens d’ouvrir Twitter. Vraiment, quel drame.

Le problème, je pense, c’est que c’est facile. Je n’entrerai pas dans la manière dont les applications et expérience mobile Ils sont conçus pour vous garder collés à l’écran, car beaucoup de choses ont été écrites à ce sujet, mais gardez l’idée que quelque chose d’aussi stupide et insignifiant que le ballon rouge de notifications dans les applications est conçu pour que vous puissiez y entrer et y jeter un coup d’œil. Ou suis-je le seul à aimer avoir des ballons rouges sur les icônes d’applications?

Le mobile nous permet d’accéder à une énorme quantité d’informations d’une simple pression sur un écran. C’est facile, simple, rapide, presque instantané et tout est lié. Vous commencez à regarder un film, vous allez sur Google pour savoir si un tel acteur est celui que vous pensez être, vous commencez à revoir sa filmographie, vous trouvez un lien vers une nouvelle curieuse, vous le partagez sur Twitter ou l’envoyez sur WhatsApp, vous arrivez à autre chose, et à un autre , et un autre … avec tout, Ce n’est pas la faute de la technologie ou du mobile, mais de la façon dont nous l’utilisons. Le mobile est comme un marteau: vous pouvez l’utiliser pour enfoncer un clou ou pour charger quelqu’un, et que vous l’utilisiez pour ce dernier n’implique pas que le marteau est à blâmer ou qu’il est mauvais en soi.

Et le “jusqu’à la fin des temps”?

Et moi, même ainsi, je me considère comme quelqu’un qui passe le mobile olympiquement. Mon statut WhatsApp, en fait, est “Si c’est urgent, appelez-moi”.

Mais savez-vous ce qui est le plus curieux? Que tout ce que je vous ai dit ne m’arrive que lorsque je suis seul. Quand je sors dans la rue Le mobile peut déjà s’éteindre en feu que je n’y prête pas la moindre attention. À tel point que ça me fait exploser, ça m’a énervé et ça m’énerve d’être en train de boire un verre avec quelqu’un à qui tu racontes quelque chose et qui commence à regarder son portable. L’hypocrisie, on pourrait l’appeler, mais pour moi une chose est ce que je fais avec mon portable pendant que je regarde un film allongé sur le canapé et une autre qui les passe avec d’autres personnes.

Évitez-le: si facile et pourtant si compliqué

Et comment éviter cette distraction constante? Facile: éteignez le mobile ou laissez-le hors de portée, la théorie est simple. La théorie du paddle-tennis est également simple, mais je joue depuis des années et les plateaux ne vont toujours pas très bien. Vous savez, une chose est la théorie et une autre est la pratique. Je ne vais pas vous tromper: il m’est difficile de me déconnecter de mon téléphone portable, mais avec le temps j’ai développé une certaine «tendance à en passer quand le corps me le demande».

Il y a des moments où cela ne me dérange pas que mon téléphone portable m’interrompe, comme lorsque je regarde un programme qui ne me convainc pas tout à fait et que je l’ai juste en arrière-plan, ou lorsque j’écris un article long et dense et que je veux me déconnecter un instant. Parfois, il est normal d’être distrait. Mais quand je suis concentré sur quelque chose J’essaye de tout faire pour que le mobile ne me dérange pas. Par exemple:

Il mode silencieux c’est la vraie santé. Pas de mode vibreur, non, mode silencieux. Apprendre à l’utiliser est parfois bon pour la santé mentale.

c’est la vraie santé. Pas de mode vibreur, non, mode silencieux. Apprendre à l’utiliser est parfois bon pour la santé mentale. Je porte toujours des vêtements portables et basés sur des bâtons auxquels je me suis habitué les mettre en mode “ne pas déranger” Quand j’ai besoin de me concentrer

Quand j’ai besoin de me concentrer Si je regarde un film et que cela m’intéresse, le mobile reste en mode vibreur. Si quelqu’un m’écrit et que je vois que c’est urgent, je mets le film en pause, J’appelle, découvre ce que j’ai besoin de savoir et je continue , mais je ne m’amuse pas à regarder d’autres choses. De même si je joue en ligne: je quitte le jeu et appelle (désolé pour l’AFK à l’avance).

, mais je ne m’amuse pas à regarder d’autres choses. De même si je joue en ligne: je quitte le jeu et appelle (désolé pour l’AFK à l’avance). Je désactive toutes les notifications de jeu , sans exception. “La construction d’un tel bâtiment est terminée”, ok, je verrai quoi faire quand j’aurai un moment.

, sans exception. “La construction d’un tel bâtiment est terminée”, ok, je verrai quoi faire quand j’aurai un moment. Si je sors dans la rue et que j’attends que quelqu’un me dise quelque chose, Je lui dis de m’appeler car je ne serai pas au courant du mobile. À ma grande surprise, cela fonctionne généralement.

Ce sont des tactiques favorables à la concentration que je suis. Peut être amélioré? Sans aucun doute, surtout s’il les appliquait toujours à la lettre. Cependant, je reconnais que cela me coûte. Je pourrais utiliser les outils de bien-être numérique Android et iOS, mais ils ne me convainquent pas tout à fait; Je pourrais aussi désactiver les notifications des applications sociales, et dans certaines, je le fais (comme sur TikTok ou Instagram), mais sur Twitter, par exemple, cela me donne «quelque chose» à manquer une mention importante.

Le problème n’est pas qu’il n’y a pas d’outils pour éviter les distractions, le problème est qu’il faut les utiliser

Ce que je veux dire, c’est qu’il existe des outils pour éviter d’être distrait, mais il faut commencer à les utiliser. Et cela m’amène aux questions suivantes: est-ce que la distraction constante est là pour rester? Sommes-nous, en quelque sorte, condamné à être interrompu à tout moment? Et le plus important: sommes-nous prêts à désactiver les notifications WhatsApp en échange d’une amélioration de notre concentration? Le débat est servi.