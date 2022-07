Et c'est tout... WhatsApp copie une autre fonctionnalité sur Telegram, cette fois il s'agit de notes vocales

La dernière version bêta de WhatsApp pour Android comprend un nouveau design pour les notes vocales sous forme de vagues.

Bien que WhatsApp soit le client de messagerie le plus populaire aujourd’hui avec plus de 2 000 millions d’utilisateurs actifs par moisla plate-forme détenue par Meta est toujours en retard sur Telegram en ce qui concerne les fonctionnalités et pour cette raison, elle a tendance à copier les fonctionnalités les plus remarquables de l’application créée par les frères Durov.

Eh bien, maintenant, WhatsApp l’a encore fait, puisque, pour la énième fois, il a copié à nouveau l’une des fonctions de Telegram et cette fois est-ce lié aux mémos vocaux.

WhatsApp copie le design des notes vocales de Telegram

Comme l’a confirmé le média spécialisé WABetaInfo, la dernière bêta de WhatsApp pour Android, dont le numéro de version est 2.22.17.6, comprend un nouveau design des notes vocales sous forme de vaguesretraçant l’esthétique des audios Telegram.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous laissons sous ces lignes, lorsque vous envoyez ou recevez une note vocale sur WhatsApp, cela affiché avec une forme d’onde à l’intérieur de la bulle de discussion.

Cependant, vous devez savoir que puisque cette fonctionnalité vient d’arriver en version bêta, il est possible que d’anciens mémos vocaux ne sont pas compatibles avec cette fonctionnalité et s’affichent vides. En effet, les métadonnées du mémo vocal en question sont vides, puisqu’il a été enregistré en utilisant une ancienne version de WhatsApp.

En plus de cette nouvelle conception de mémo vocal, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android corrige également un bogue qui provoquait les notifications n’apparaissaient pas lorsque vous fermiez l’application.

Cette nouvelle fonctionnalité WhatsApp vous permettra de garder toutes vos conversations en toute sécurité

Cette nouvelle fonctionnalité des notes vocales WhatsApp est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de la version Betadonc, si vous voulez essayer à la fois cette fonctionnalité et d’autres qui viendront dans le futur avant le reste, nous vous recommandons de vous inscrire à son programme bêta dès que possible.

