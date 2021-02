Et cela dure, dure, dure. La Lancia Ypsilon a été (encore) rénovée

Si les prévisions pour l’avenir de Lancia ne sont pas confirmées, la marque italienne reste stoïquement sur le marché italien avec un seul modèle: le Lancia Ypsilon.

Initialement lancé en 2011, Ypsilon a désormais été renouvelé pour la deuxième fois (la première date de 2015), le tout pour tenter de renforcer les arguments qui lui ont valu la deuxième place des ventes en Italie en 2020 avec 43033 unités vendues.

Si vous vous souvenez bien, l’année dernière, le modèle transalpin avait reçu un nouveau moteur. Nous parlons bien sûr de Firefly 1,0 l trois cylindres qui délivre 70 ch et 92 Nm qui est associé à un système hybride doux 12 V.

Qu’est ce qui a changé?

Comme vous pouvez vous y attendre, les changements subis par Ypsilon sont détaillés. À l’avant, nous avons une calandre redessinée, des phares révisés avec des feux de jour à LED et une calandre inférieure redessinée.

À l’intérieur, Ypsilon a reçu un nouveau système d’infodivertissement avec un écran de 7 pouces compatible avec les systèmes Android Auto et Apple CarPlay et un nouveau filtre d’habitacle qui filtre 99% des allergènes et 98% des moisissures et bactéries.



En ce qui concerne la mécanique, en plus du moteur hybride doux dont nous avons déjà parlé, la gamme de la ville italienne dispose également de deux autres moteurs qui, selon Lancia, ont été révisés: un 1,2 l de 69 ch et 102 Nm et un 0,9 l de 85 ch et 145 Nm.

Disponible en Italie à partir de 15 100 €, le petit Ypsilon devrait rester «cantonné» sur son marché d’origine, sans retour sur les autres marchés européens prévu.