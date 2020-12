Et bien des balles, diraient-ils. ‘J’ai mon estime de moi’

Je suis allé voir mon médecin de routine l’autre jour. C’est une excellente médecin et elle est avec moi depuis des années. Il est cardiologue, gériatre et étudiant de diverses techniques et innovations. Il sait toujours tout, il est au top des médicaments et tout. Vraiment ces médecins qu’il y en a peu là-bas, vous savez?

D’ailleurs, après avoir vu que tous mes taux sont bons (ou presque) et que je pourrais même arrêter d’utiliser le médicament thyroïdien, elle m’a parlé d’un médicament pour maigrir. En fait, elle sait que je ne peux pas prendre ces choses, alors elle a souligné un nouveau médicament indien à base de Garcinia et je ne sais pas quoi d’autre qui aide les gens à perdre du poids. Donc, mais je n’ai rien demandé à ce sujet. En fait, je vais très bien, merci.

Ces jours-ci, j’étais toujours assise avec ma nièce de cinq ans et elle a dit: «Dedei doit suivre un régime». Je sais qu’elle est une enfant et qu’elle m’aime quand même, mais elle est déjà contaminée par la norme actuelle.

Et puis je reste ici, dans mon corps, à l’écouter tout le temps. Pour les couvertures de magazines, pour les appels de messages pour maigrir, pour les «miracles» que les gens font pour leur apparence. Je reste ici en essayant de me sentir aimé. Essayer de ne pas être jaloux de chaque femme plus mince qui me croise dans la rue. Essayer de comprendre que oui, je suis une femme sexy et que de nombreux hommes sont excités pour moi. Mais qu’en est-il de cette guerre 24 heures sur 24?

Les critiques ne sont pas ouvertes. Ils sont déguisés en amour et en souci. Mais autant que vous laissez vraiment l’autre avec ces intentions, ils réitèrent qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Quelque chose que l’autre se sent en droit de souligner. Il se sent en droit de dire: «Voyez-vous cela? C’est faux ». Même si mon amour-propre, mon petit ami, ma famille m’aiment. Même si je suis considérée comme une belle femme. Pourtant, l’autre se sent en droit de signaler un défaut présumé de la mienne.

Et non, cela ne se produit pas uniquement avec un poids supplémentaire. Cela arrive avec tout. Avec le type de cheveux que vous avez adopté, avec les vêtements que vous choisissez de porter, avec le maquillage, avec les entreprises avec lesquelles vous décidez de marcher, avec vos talons, avec votre métier, avec votre couleur, avec votre taille, avec votre orientation sexuelle. Il semble qu’il y ait des yeux d’aigle dans chaque être humain, à la recherche d’éventuels défauts chez l’autre.

Oui, et cela existe, c’est en fait un œil de désapprobation de soi. Quand je me regarde et que je me trouve plein de problèmes, de défauts, je deviens moins tolérant aux choix des autres. Quand je me rends compte à quel point je me trompe, non pas parce que c’est le cas, mais parce que je l’ai encadré, je vais même souligner l’apparence de l’autre avec une férocité cruelle. Donc, il ne s’agit pas de changer quelque chose en moi, mais de l’autre personne qui change quelque chose en lui-même.

Ce n’est pas moi. C’est toi. Ce sont vos yeux souillés qui voient le mal en moi. Et mon obligation est de créer une barrière et une limite qui indique clairement que non, je ne tomberai pas dans votre réseau. Je ne vais pas me sentir mal pour votre commentaire méchant, ou pour la couverture du magazine ou pour voir comment Déborah Seco est disciplinée et même jeûne pour avoir le «bon» corps après la grossesse. C’est son problème, et si cela la rend heureuse, j’applaudis debout. Mais ne venez pas jouer les règles que je n’ai pas créées sur mon visage, pour l’amour de Dieu.

Je suis et je suis heureux. Et j’ai des gens qui m’aiment et qui me veulent comme ça, comme je suis. Et ce sont les gens que je veux près de moi. Je pardonne toujours, chaque commentaire, parce que je sais que personne n’est vraiment à blâmer. Je sais que nous sommes tous trop contaminés par ces «vérités». Mais je limite mon espace sur eux. Aujourd’hui et toujours.