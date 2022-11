Et au final, Hive Social est la super alternative à Twitter : on vous dit tout

L’entrée d’Elon Musk sur Twitter et ses décisions erratiques effraient tous les utilisateurs de Twitter vers… Hive Social !?

Personne n’est étranger la « fête » qu’Elon Musk a organisée Dès qu’il prend possession de son dernier caprice, le réseau social Twitterqui en quelques jours est resté sans 90% de ses techniciens et ingénieurs après l’ultimatum du nouveau patron, qui avait également licencié tous les anciens dirigeants de l’entreprise dès son premier jour.

De plus, le cirque médiatique d’Elon n’a pas cessé sur son compte Twitter, où de nouveaux sont comptés chaque jour. changements dans les politiques et les stratégies rendant les utilisateurs, les annonceurs et les partenairesquelque chose qui a accéléré la exode massif des utilisateurs vers quelques alternatives comme Mastodon, Plurk ou Reddit, principalement.

En tout cas, Il semble y avoir un nom parmi les grands gagnants après cette chute de Twitterqui perd temporairement ou définitivement des utilisateurs à un rythme record, laissant une grande place à l’un des réseaux sociaux les plus jeunes, Hive Social, hybride entre Instagram et Twitter qui semble être devenu la grande alternative.

vous pouvez trouver beaucoup plus de détails sur Hive Social sur son site officiel, et bien que nous vous disions maintenant la chose la plus intéressante à propos d’une application que la plupart d’entre vous ne savaient probablement pas, Ici, nous vous laissons le lien de téléchargement gratuit sur Google Play :

Télécharger Hive Social (Gratuit) @ Google Play Store

Vous mettez Twitter et Instagram dans un shaker, allumez-le, mélangez bien et vous obtenez Hive Social.

Avec environ 3 ans d’expérience et à ce jour un succès assez relatif, la vérité est que Hive était l’un des réseaux sociaux les plus jeunes et les plus potentiels parmi tous ceux disponiblesmême si sa couverture médiatique et sa base d’utilisateurs n’étaient pas à la hauteur de son potentiel.

Et c’est ça oui les amis, ça concept hybride entre Twitter et Instagram a tout pour devenir le réseau social de la mode maintenant que Twitter est tombé en disgrâce.

La première chose est que, contrairement à Mastodon, Se connecter à Hive Social et créer un compte est particulièrement simple pouvoir s’inscrire en quelques clics et même avec la possibilité de choisir un connectez-vous avec notre compte google De manière directe.

La prochaine est avoir un chronologie et commencez à suivre les utilisateursquelque chose qui sera aussi simple que de configurer notre nom d’utilisateur, sélectionner un nom public et image de notre profil et remplir une enquête d’intérêt cela permettra à l’algorithme Hive de sélectionner automatiquement le contenu lié à nos goûts pour remplir les premiers pas au sein de la plateforme d’un coup de crayon.

En tout cas, quelque chose ici améliore l’expérience Twitter et c’est notre médiaqui mélange l’expérience Instagram avec une interface très similaire qui Trier notre profil en fonction des photos et des vidéos et pas seulement avec des SMS et des liens.

Non seulement cela, et c’est cela nous pouvons montrer des vidéos ou jouer de la musique lorsque quelqu’un accède à notre profil d’utilisateur en lui donnant plus de profondeur et de personnalisation, en étendant l’expérience Twitter plus plate d’une part et en simplifiant les options Instagram d’autre part, maintenant en une plate-forme plus petite et moins corsetée et sûrement avec beaucoup moins posture.

Dans les dernières heures et jours Je n’ai pas arrêté de voir des utilisateurs sur mon chronologie de Twitter annonçant leur passage à Hive Socialcela explique donc pourquoi ils sont passés d’environ 50 000 utilisateurs de base à près d’1 million de comptes actifs dans les dernières heurescroissance fulgurante qui évidemment et en raison des limites de la plateforme n’a pas été sans problèmes à mesure que les ressources augmentent pressé et courant pour accueillir tant de nouvelles personnes.

Que dans Hive, vous aurez des publications avec des messages et du contenu multimédia de manière très simple et rapide, en plus de sélectionner et de personnaliser des thèmes qui nous offriront un contenu généré automatiquement en fonction de nos intérêts.

Nous ne savons pas si Twitter sera pour toujours ou juste un mirage, et c’est que nous étions confrontés à la plate-forme la plus influente des médias, quelque chose qui ne meurt pas si facilement. Cela et ces alternatives comme Hive ou Mastodon ont encore très peu d’utilisateurs, et le changement éliminera sûrement bon nombre de nos comptes et utilisateurs Twitter préférés.

Les 8 meilleures alternatives pour Twitter

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂