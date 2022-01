Esther Acebo : les photos de grossesse les plus tendres de l’actrice de « La casa de papel »

Esther Acebo, reconnue mondialement pour avoir joué Mónica Gaztambide / Stockholm dans « La casa de papel », a annoncé sa grossesse lors de la présentation de la dernière saison de la série espagnole à succès de Netflix. L’actrice s’est rendue au photocall dans une robe noire moulante qui révélait son état de grossesse.

Bien que l’interprète espagnole n’ait pas révélé l’identité du père de son bébé, les médias spécialisés soulignent qu’elle pourrait sortir avec son collègue acteur Alejandro Tous. Le magazine Semana a publié quelques photos d’eux ensemble, se promenant dans Madrid.

Alexandre TOUS Il est le frère jumeau d’Ángel Tous et est connu pour la série « Yo soy Bea ». Esther Acebo Elle l’a rencontré sur le tournage du court métrage « Mais pas avec toi » (« Mais pas de toi »), où ils ont partagé des scènes très romantiques et passionnées.

Pour l’instant, l’actrice de « Le vol d’argent« A décidé de partager les plus belles photos de sa grossesse avec ses followers sur Instagram. L’actrice de 38 ans a montré ses courbes de maternité avec la description : « Trust », qui signifie confiance.

La publication compte déjà plus de 760 000 « j’aime » et des milliers de commentaires de félicitations, de compliments et d’ondes positives. « Une maman précieuse« , »Toutes nos félicitations« , »toutes nos félicitations« Certains des messages des adeptes de Esther Acebo.

PHOTOS DE GROSSESSE D’ESTHER ACEBO

Esther Acebo heureuse de son état avancé de grossesse (Photo : Esther Acebo / Instagram)

Esther Acebo exhibant son ventre de grossesse (Photo : Esther Acebo / Instagram)