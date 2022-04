Ester Expósito répond aux rumeurs de rupture avec Nico Furtado

CÉLÉBRITÉS

L’actrice d’Elite et le protagoniste d’El Marginal ont expliqué comment est leur relation aujourd’hui. Continuez-vous l’amour entre les personnages de Netflix?

© GettyEster Expósito et Nico Furtado parlent de leur situation sentimentale.

Depuis son ascension vers la gloire, Esther Exposito Elle a toujours su sortir indemne des scandales et entretenir une carrière réussie qui ne fait que grandir avec des projets intéressants. Cependant, ses followers veulent tout savoir sur sa vie intime, y compris son Romance avec Nico Furtado. Cette semaine, le rumeurs de rupture Ils se sont répandus sur tous les réseaux sociaux et l’actrice espagnole n’a pas tardé à donner sa réponse.

La théorie a commencé lorsque l’interprète uruguayen a retiré de son profil Instagram une image avec son partenaire qu’il avait publiée début 2022, comme une confirmation de la relation. Le motif? Bien que Furtado n’ait pas expliqué ses raisons, la vérité est que cela coïncide avec les rumeurs d’une liaison entre Expósito et l’acteur espagnol. Ferdinand Valdivieso. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une crise causée par ce lien.

En ce sens, l’acteur a décidé de clarifier sa situation amoureuse sur Twitter sous prétexte d’une annonce attendue par ses followers. « The Marginal 5 premières le 4 mai!», s’est-il exclamé à propos de la série argentine qui triomphe sur Netflix. Et précisé : « Tout le reste est un mensonge ». Après avoir réfuté la séparation, il a posté une vidéo d’un avion en route pour Madrid sur son profil Instagram vérifié.

La réconciliation est-elle venue ? Tout indiquerait que c’est le cas. Comme si cela ne suffisait pas, la réponse d’Ester Expósito est maintenant arrivée, puisque a annoncé les retrouvailles avec Furtado devant les presque 29 millions d’utilisateurs qui suivent sa vie sur Instagram. C’était à travers une photo, sur laquelle l’Espagnole embrasse la main de son partenaire qui la serre dans ses bras avec un sourire. De cette façon, ils ont clairement indiqué que la rupture n’était qu’une rumeur.

+ Qui est Fernando Valdivieso ?

Cette semaine, Ester Expósito était lié à Fernando Valdivieso. C’est un acteur de 37 ans né à Madrid, qui s’est démarqué dans des productions telles que Frères et détectives, Hôpital Central et phage. En 2019, sa carrière a commencé à gagner en popularité avec sa participation à Dis moi et Mesdames de (h)AMPA. Participé au film Tu ne tuerasavec Mario Casas et réalisé par David Victori, et a réussi à remporter le Prix ​​Goya du nouvel acteur.

