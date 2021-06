Ester Exposito a parlé de sa relation avec Alejandro Speitzer : Est-ce que ça s’est terminé ?

Cela a commencé comme une rumeur, mais Ester Exposito Oui Alexandre Speitzer ils sont devenus l’un des couples préférés des fans au cours de la dernière année. Selon certains rapports, on a dit qu’ils étaient séparés, bien qu’en bons termes. Le gros problème est venu quand divers médias ont affirmé la raison de la séparation et l’actrice est sortie pour clarifier les choses.

Les interprètes se sont rencontrés en Espagne en octobre 2019, au moment même où le service de streaming Netflix a confirmé qu’ils seraient ensemble dans la nouvelle série de Manolo Caro, Quelqu’un doit mourir. Depuis cette rencontre, ils ont partagé de nombreuses photos ensemble sur les réseaux sociaux puis ont confirmé leur union.

Ce qui s’est passé au cours des dernières heures, c’est que des informations sur une pause ont commencé à circuler, et c’est pourquoi l’ancienne star de Élite a posté une déclaration sur son Instagram : « Je trouve regrettable les informations absolument FAUX et cruelles qui ont été données dans les médias (si on peut les appeler ainsi) à propos d’Alejandro et de ma relation avec lui », départs.

Un ami de l’actrice a accordé une interview à TVNotas, du Mexique, et là, elle a raconté ce qui s’était prétendument passé : « Elle a attrapé toutes les affaires d’Alex, les a mises dans des valises, les a jetées dans le couloir de l’immeuble et lui a crié : ‘Je veux que tu partes, tu es un homme gardé !’ Elle lui a dit de ne pas s’inquiéter, qu’en Espagne elle l’aiderait à obtenir des projets dans les médias et dans les marques. Elle a tout fait et tout mis « . Finalement, ces mots ont été démentis par Exposito.

Comme les heures passent Speitzer Il a également fait référence à cela, mais en dédiant une déclaration à Esther : « Ce que vous avez écrit a été un câlin à l’âme. Vous êtes une femme exemplaire et merveilleuse à tous points de vue. J’apprécie les mots avec lesquels vous me définissez; l’affection, l’admiration et le respect sont réciproques. Merci infiniment d’être « .