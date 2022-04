Estelle Harris, Mme Potato Head de Seinfeld Star et Toy Story, décède à 93 ans

Une triste nouvelle est arrivée alors que l’actrice vétéran Estelle Harris est décédée. La date limite rapporte que Harris est décédée paisiblement de causes naturelles samedi à Palm Desert, en Californie, alors que son fils Glen Harris lui tenait la main pendant ses derniers instants. À quelques semaines d’avoir 94 ans, l’actrice avait 93 ans.

« C’est avec le plus grand remords et la plus grande tristesse d’annoncer qu’Estelle Harris est décédée ce soir à 18h25 », a déclaré Glen dans un communiqué confirmant le décès de sa mère. « Sa gentillesse, sa passion, sa sensibilité, son humour, son empathie et son amour étaient pratiquement inégalés, et elle manquera terriblement à tous ceux qui l’ont connue. »

FILM VIDÉO DU JOUR

« Sa passion était son travail, et son travail était sa passion », a ajouté Glen, faisant référence au fait que Harris était constamment occupé en réservant jusqu’à 25 concerts publicitaires en un an, faisant d’elle la « reine des publicités ».

Née Estelle Nussbaum le 4 avril 1928, Harris a fait ses débuts d’actrice dans les années 1980 avec un rôle dans le film Il était une fois en Amérique avec une partie un peu récurrente sur Cour de nuit. Elle est également apparue dans divers films au fil des ans, tels que Alibi parfait, La valse du West Side, Président du Conseil, L’étrange couple II, Jouer Mona Lisa, Emménager, CBGBet Promu. L’actrice vétéran a également joué le rôle d’une série régulière dans la série La boutique Pinocchio avec ses autres apparitions à la télévision, notamment Marié avec des enfants, La loi et l’ordre, Star Trek : Voyager, Sabrina, l’adolescente sorcière, iCarlyet Calme ton enthousiasme. Harris a également joué Grandmama Addams dans le téléfilm Réunion de famille Addams.





L’un des rôles les plus connus de Harris serait sur Seinfeld comme Mme Costanza, épouse de Frank Costanza (Jerry Stiller) et mère de George (Jason Alexander). Son personnage, nommé par coïncidence Estelle, est apparu dans 27 épisodes au total au cours des années 1990. À la lumière de la nouvelle, Alexander s’est rendu sur Twitter pour publier un message rendant hommage à sa mère à la télévision.

« Une de mes personnes préférées est décédée – ma maman de télévision, Estelle Harris », a déclaré Alexander. « La joie de jouer avec elle et de savourer son rire glorieux était un régal. Je t’adore, Estelle. Amour à ta famille. Sérénité maintenant et toujours. »

​​​​​​

Estelle Harris était une actrice vocale prolifique connue pour Toy Story





Disney

Estelle Harris avait également fait beaucoup de doublage dans sa carrière. Elle est particulièrement célèbre pour avoir exprimé Mme Potato Head dans les quatre épisodes du Histoire de jouet série en face de feu Don Rickles dans le rôle de Mr. Potato Head. Harris a joué le rôle pour la dernière fois en 2019, avec Histoire de jouets 4 marquant son dernier rôle d’acteur.





Harris a également fait du travail de voix off pour les films d’animation Frère Ours, Tarzan IIet Queer Duck: le film. Sa voix pouvait également être entendue dans des programmes d’animation comme Les Frères Flub, Mickey Mouse fonctionne, Gars de la famille, Kim possible, Dave le barbare, père américainet Futurama.

Les survivants de Harris comprennent trois enfants, trois petits-fils et un arrière-petit-fils. Nos pensées vont à la famille en ce moment. Repose en paix, Estelle Harris.





Thor : Love and Thunder : Melissa McCarthy obtiendra-t-elle justice pour Hela ?

Lire la suite





A propos de l’auteur