Esteban Lamothe qualifié de pire acteur d’Argentine

Après une année extrêmement difficile à tous égards, de nombreuses industries se réarment à nouveau. En plus des films et des séries, la télévision a commencé à produire beaucoup plus et, récemment, on savait que Channel Trece serait bientôt diffusé. Celui, un roman se déroulant dans les bidonvilles d’Argentine qui a déjà suscité de nombreuses controverses au niveau national en raison de Esteban Lamothe.

Esteban Lamothe, qui est un acteur de renom en Argentine, participera à Celui en tant que prêtre du quartier et, dans la présentation de la bande, il peut être vu avec un visage très sérieux comme le reste de la distribution. Pourtant, l’expression de cet interprète n’est pas passée inaperçue au point que de nombreux internautes ont décidé d’en faire une tendance sur Twitter.

Selon ce que de nombreux fans de télévision ont exprimé, Lamothe ne change pas de visage lorsqu’il joue. Aussi, l’intrigue de Celui Cela a aussi irrité le public, non seulement parce que l’artiste en fait partie, mais aussi parce que la présentation ressemblait plus à un spot politique qu’à l’annonce de l’arrivée d’une série.

Bien que, oui, l’accent n’a jamais quitté Esteban Lamothe. De plus, certains utilisateurs de Twitter en sont venus à le considérer comme le pire acteur de l’histoire de l’Argentine, dépassant des personnalités telles que Pablo Echarri ou Sebastián Estevanez. Et, d’autre part, beaucoup ont souligné que les performances de cet artiste sont « une attaque contre le monde du divertissementDécouvrez les meilleurs tweets :