« Esteban est un personnage bien dans sa peau » : Andy Zuno, acteur de Todo por Lucy

Inspiré de la célèbre série télévisée américaine J’aime lucy, avec Lucille Ball et Desi Arnaz, la sitcom mexicaine tout pour lucy Il arrive comme l’un des nouveaux contenus d’Amazon Prime Video. Mais ce n’est pas un remake, mais une comédie de situation basée sur le profil du succès des années cinquante.

C’est ainsi qu’Andrés Zuno nous le fait savoir dans une interview. L’acteur commente qu’il est difficile d’imiter le programme original car tout a changé de 1950 à ce jour. De la manière de faire de la télévision aux sujets qui sont abordés dans les scénarios actuels, l’humour a été repensé pour raconter des histoires.

Zuno joue Esteban, un homosexuel qui vit avec son partenaire et est le voisin de Lucy. En ce sens, l’acteur se réfère à des personnages avec des conflits communs et des aspects personnels qui n’ont pas été touchés auparavant. Il souligne que cela ouvre la possibilité de développer une comédie plus réfléchie et non celle qui priorise la blague pour la blague en la forçant.

Entretien avec Andrés Zuno, Esteban en tout pour lucy

Aaron Sorkin a récemment réalisé Étant les Ricardos, film dans lequel Nicole Kidman et Javier Bardem incarnent respectivement Lucy Ricardo et Ricky Ricardo, personnages principaux de la série J’aime lucy. Avez-vous regardé cette série télévisée lorsque vous avez laissé tomber le script de tout pour lucy?

Oui, personnellement, oui. Je parle pour moi. Durant mon enfance, le nom de Lucille Ball et son style particulier de jeu et de comédie, qui était une comédie très physique, était sur le disque dur de certains adultes, il était donc difficile de ne pas l’avoir en tête ou de ne pas le situer.

J’aime lucy et Lucille Ball sont deux références constantes tout au long des décennies pour faire de la comédie aux États-Unis. Dans Volonté et grâce Ils ont rendu hommage à la série. belle femme il a également une scène emblématique de cette série.

Quand j’ai été invité à faire Tout pour Lucy j’ai plongé dans J’aime lucy pour comprendre pourquoi c’était notre point de départ. Nous, Mexicains et Latino-Américains, n’apprécions peut-être pas l’importance de J’aime lucy comme une référence dans la comédie de situation et de toutes les sitcoms qui ont été faites depuis plusieurs années. J’ai vu les chapitres auxquels nous allions nous référer.

Ce n’est pas un remake, ce n’est pas destiné à l’être, et cela ne pourrait pas arriver pour de nombreuses raisons. Pour commencer, c’est très loin de nous dans le temps et dans l’espace, c’est 70 ans ! C’est une culture différente, la télévision qui se fait maintenant est différente et dans notre nature latine il n’y a pas quelque chose qui se reflète avec ce que nous avons vu dans une série purement américaine.

Partant de quelques prémisses et anecdotes de J’aime lucy on s’est mis à imaginer ce que serait la vie de ces personnages aujourd’hui avec toutes les différences que cela implique. Beaucoup de choses qui sont mentionnées ou qui se produisent dans cette série seraient annulées aujourd’hui, par exemple.

Pour vous en tant qu’acteur, que signifie jouer dans une sitcom ? Est-il difficile ou facile de faire de la comédie dans ce genre ?

La sitcom américaine est un genre qui par nature ne nous concerne pas. Pour le dire avec des mots ordinaires : ce n’est pas quelque chose que nous craignons en tant que spectateurs. Cela ne fait pas partie de notre culture populaire, nous avons grandi avec d’autres types de contenus et de comédie.

Cela nous semble étranger mais fascinant car nous avons du contenu fabriqué aux États-Unis sur un piédestal. On dit qu’ils savent le faire, qu’ils le font à merveille. Et oui, ils ont atteint une maîtrise dans ce genre pour faire des choses merveilleuses qui transcendent les années, les générations, les langues. Nous avons des cas de copains, Volonté & Grâce.

Ce sont des séries que nous avons voulu reproduire et nous sommes morts dans la tentative de vouloir imiter quelque chose qui ne nous est pas donné naturellement. Au Mexique, la comédie a eu tendance à privilégier la blague facile, le truc. Si nous revenons à J’aime lucy, La comédie de Lucille Ball était physique. L’expressivité et la façon de raconter des histoires étaient enracinées dans le pouvoir de son visage. Nous ne digérons plus ces styles si facilement.

Aujourd’hui, nous avons essayé de générer une fiction plus proche de ce que nous vivons aujourd’hui. Nous ne mourons pas dans la tentative de développer et de présenter une sitcom qui nous appartient vraiment. C’est un peu dans le genre avec une touche américaine et un peu d’humour latino-américain. Disons que c’est une sorte d’hybride avec sa propre identité.

Il y a une erreur dans laquelle tombent les acteurs et le public. Qui? Lorsque nous entendons de la comédie, nous l’associons immédiatement aux rires et aux blagues. Mais ça n’y va pas. La comédie de situation, comme son nom l’indique, est dans les situations. Face à certaines éventualités, les personnages réagissent en fonction de leur personnalité. C’est la véracité des personnages qui peut nous amener à l’humour.

Votre personnage d’Esteban est un homosexuel maniéré parce que c’est sa nature, c’est sa façon d’être. Il n’exagère pas ses expressions, il les manifeste simplement. Comment avez-vous travaillé votre personnage ?

Quand le personnage d’Esteban m’a été présenté, ma réaction immédiate a été : « ash, encore une folle ». Je pensais qu’ils voulaient que je fasse un autre personnage qui plaisanterait (sic), qui dirait des choses purement drôles et prononcerait les phrases que nous connaissons tous déjà. Ces types de personnages ont été à la mode car ils se moquent d’eux, ils sont source de ridicule, ils les ridiculisent et les caricaturent. Ils l’ont traité de drôle parce qu’ils sont homosexuels et maniérés. Mais ce n’est pas drôle.

Au début, je voulais m’éloigner de ce genre de stigmatisation. Après j’y ai réfléchi profondément et j’en ai conclu que je voulais faire d’Esteban un personnage aux caractéristiques organiques, naturelles, et qui n’avait pas besoin de tomber dans les lieux communs pour être drôle. Je voulais qu’il soit une personne bien dans sa peau et sans aucun frein. Je voulais le faire d’un endroit honnête. Mon intention était de parvenir à un personnage qui n’ait pas peur d’être qui il est sans clichés, sans stéréotypes.

