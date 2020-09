«Estampillé à plusieurs reprises sur la tête»: Un codétenu avait-il planifié le meurtre de R. Kelly?

Il y a quelques jours, R. Kelly, accusé de viol, a été agressé par un détenu agacé. Maintenant, son avocat affirme que l’ancienne star du R&B a échappé de peu à une tentative d’assassinat. En conséquence, il a été presque «poignardé».

Une réelle inquiétude pour sa vie ou une tentative désespérée de sortir de prison? La semaine dernière, le chanteur R. Kelly, détenu depuis 2019 pour des soupçons d’abus sexuels, a été agressé par un camarade de cellule. Au début, il a été rapporté que l’attaque n’avait duré que peu de temps et que Kelly n’avait pas causé de blessures graves, l’avocat du chanteur dépeint une image différente selon le portail “Page Six”.

Selon l’avocat Steven Greenberg, l’agresseur “a frappé à plusieurs reprises la tête (de Kelly). En outre, le détenu était armé d’un stylo avec lequel il voulait infliger de graves blessures à Kelly.

Ce n’est que grâce à l’intervention d’autres compagnons de cellule qu’il n’a pas pu «poignarder» Kelly, a déclaré Greenberg. Selon le rapport, l’avocat exige donc la libération sous caution de son client, sa sécurité n’étant pas garantie. R. Kelly est maintenant à l’isolement pour le protéger d’attaques similaires, a-t-il déclaré.

“Hostilités contre M. Kelly”

La prison aurait été bouclée pour se protéger des partisans protestataires de Kelly. On dit que cela a rendu l’attaquant tellement en colère que l’incident s’est produit. “Ces verrouillages inutiles ont contribué à créer de l’hostilité contre M. Kelly”, a déclaré l’avocat Greenberg.

Il avait donc de nouveau demandé que le chanteur soit autorisé à passer du temps à l’extérieur de la prison jusqu’au début de son procès et à être surveillé via un brassard électronique. Le tribunal compétent n’a pas encore commenté cette demande.

R. Kelly est accusé d’avoir agressé sexuellement plusieurs filles mineures et femmes adultes. De longues mises en accusation ont été déposées contre lui à Chicago, New York et Minnesota. Les allégations remontent aux années 1990. Le chanteur de “I Believe I Can Fly” encourt une peine de prison allant jusqu’à 70 ans s’il est reconnu coupable. Le procès contre lui a été initialement reporté à l’automne en raison de la crise Corona. Plusieurs demandes de libération anticipée ont été rejetées.

Kelly proteste à plusieurs reprises de son innocence, mais de nouveaux détails continuent de sortir qui pèsent lourdement sur lui. Lui, son équipe et certains fans auraient agressé, fait chanter et parfois menacé de mort ses victimes présumées et leurs familles s’ils ne retiraient pas les allégations contre le chanteur. L’ex-manager de Kelly a également été arrêté à la mi-août.