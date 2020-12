Est "sensationnel" libre de jouer? "World of Warcraft" jouer gratuitement – c’est comme ça que ça marche

Depuis 15 ans, « World of Warcraft » ravit les joueurs du monde entier. Et pourtant, il y a encore de nombreux nouveaux venus qui découvrent le MMORPG pour la première fois. Si vous souhaitez tester le jeu, mais que vous ne souhaitez pas souscrire tout de suite à un abonnement mensuel, nous vous expliquerons ici comment jouer gratuitement à « World of Warcraft ».

En fait, « WoW » est en quelque sorte gratuit – du moins au début. Le « World of Warcraft: Starter Edition » le rend possible. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur votre ordinateur depuis la page d’accueil officielle.

Explorer, monter de niveau, apprendre des métiers

Que préférez-vous: un humain comme paladin …



… ou un orc comme chaman?



Vous avez maintenant la possibilité de connaître et d’explorer « World of Warcraft » en toute tranquillité, car les 20 premiers niveaux sont inclus dans la version d’essai gratuite. Jouez aussi longtemps et aussi souvent que vous le souhaitez. Comparez si vous voulez jouer du côté de l’Alliance ou soutenir la Horde. Testez les différentes classes et découvrez dans quel rôle vous vous sentez le plus à l’aise: guérisseur, tank ou donneur de dégâts?

Avantage grâce à la restriction de niveau Jusqu’à peu avant l’extension « Shadowlands », le niveau maximum était de 120. Le maximum est maintenant de 50. Dans la « Starter Edition », cependant, il est resté à 20. Vous avez donc plus de jeu qu’avant « Shadowlands ». A lire : "Starcraft 2" n'obtient plus de nouveau contenu

« Starter Edition » avec restrictions

Cependant, « World of Warcraft: Starter Edition » n’est pas le jeu à part entière. En conséquence, vous devez accepter certaines restrictions, notamment celles-ci:

Il n’y a pas de choix de zone de départ. La Horde et l’Alliance commencent toutes les deux sur l’île des damnés et y restent pendant les dix premiers niveaux.

Pour les niveaux 10 à 20, vous accédez aux zones de l’extension « Battle for Azeroth ».

Vous ne pouvez pas jouer au-delà du niveau 20.

Vous ne pouvez pas posséder plus de 1 000 pièces d’or.

Vous n’avez pas accès à l’hôtel des ventes ni à la boîte aux lettres.

Vous ne pouvez pas rejoindre une guilde ou en trouver une.

Chuchoter à d’autres joueurs ou communiquer dans le chat commercial n’est pas possible.

La « Starter Edition » sert uniquement à connaître les mécanismes du jeu en termes généraux et à se faire une idée de la situation dans son ensemble. Tout ce qui dépasse cela nécessite un abonnement.

Tuer Onyxia en groupe?



Ou préférez-vous vous battre à travers Molten Core?



Jusqu’au niveau 20 « World of Warcraft » est gratuit

Une fois que vous avez atteint le niveau 20, votre temps de jeu n’est pas terminé. Vous pouvez continuer à explorer les zones qui s’offrent à vous ou jouer de nouveaux personnages au niveau 20. Il n’y a tout simplement plus de points d’expérience pour votre personnage.

Cependant, si vous souhaitez continuer à jouer, un abonnement est requis. Selon la période pour laquelle vous souscrivez l’abonnement, cela coûte entre 10,99 et 12,99 euros par mois. Ensuite, vous pouvez jouer jusqu’au niveau maximum de 50 et utiliser presque toutes les fonctionnalités disponibles dans « World of Warcraft ». L’abonnement comprend ensuite toutes les extensions publiées jusqu’en 2018: «The Burning Crusade», «Wrath of the Lich King», «Cataclysm», «Mists of Pandaria», «Warlords of Draenor», «Legion» et «Battle for Azeroth» .

Ce qui n’est pas inclus dans l’abonnement, cependant, est le nouveau module complémentaire « Shadowlands ». Vous ne pouvez entrer sur le nouveau continent que si vous achetez également l’édition de base pour 39,99 euros.

Dès que vous souscrivez un abonnement, vous avez accès à tous les add-ons …



Seule l’extension actuelle « Shadowlands » est manquante.



