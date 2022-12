Est-il vrai que la série Merlina a été annulée par Netflix ?

in

Netflix

Merlin C’est l’une des séries les plus regardées sur Netflix, mais désormais les fans s’interrogent : a-t-elle été annulée par la plateforme ? C’est la vérité.

©NetflixJenna Ortega est Merlina

Avec sa première sur Netflix Merlin Il a captivé des milliers de personnes à travers le monde. La série, Créé par Tim Burton concentré sur la fille aînée de la famille Addams, qui avec sa façon d’être et son affinité pour la mort est devenue l’une des favorites. Bien que, contrairement à l’original, cette fois, la bande dessinée raconte sa propre histoire lorsqu’elle était étudiante à l’Académie Nunca Más, où elle a rencontré des personnes qui ont changé sa vie.

Selon la série, Merlin Elle est venue à Nunca Más après avoir été expulsée de plusieurs écoles où sa conduite n’était pas appropriée. Et, malgré le fait qu’il ne soit pas d’accord au début, la réalité est qu’il finit par accepter son destin. Et avec cela, il découvre des vérités sur sa famille et son histoire qu’on ne lui a jamais dites. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il rencontre de nouvelles personnes qui changent sa vie, peut-être pour toujours.

Sans aucun doute, c’est un drame qui a trouvé un moyen d’élargir l’univers des Addams Locos tout en conservant la même essence. A tel point que des milliers de personnes ont été ravies du show et attendent déjà l’arrivée de la deuxième saison, qui n’a pas encore été confirmée. Cependant, une nouvelle rumeur vient assombrir le succès de Merlin puisqu’il le transforme, apparemment, en une des nombreuses séries annulées par Netflix.

Dans les derniers jours Différents internautes ont qualifié Tim Burton, le créateur, de raciste. Selon ses mots, dans sa fiction, vous pouvez voir comment les acteurs d’autres groupes ethniques sont devenus les méchants de l’histoire. Tant de gens sont d’avis que c’est faux et que cela indique que le réalisateur est raciste. Et, semble-t-il, cela a conduit au fait que le géant du streaming a décidé de l’annuler dans son intégralité.

Pourtant, ce n’est pas vrai. Malgré que Merlin Il n’y a toujours pas de confirmation officielle d’une deuxième saison, il est peu probable que la société annule une série devenue l’une des plus regardées de son histoire.. Il faut rappeler que la production est entrée dans le top 10 derrière la quatrième saison de choses étranges. De plus, les propos des téléspectateurs font référence au fait qu’ils l’ont annulé en tant que strip à regarder, mais cela n’a rien à voir avec Netflix.

