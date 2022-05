Est-il possible que Skins revienne ?

redémarrer

La série, mettant en vedette des personnalités telles que Nicholas Hoult et Kaya Scodelario, a été diffusée entre 2007 et 2013, avec un total de 7 saisons, toutes développées à Bristol, en Angleterre.

©IMDBSkins avait 61 épisodes.

D’une manière ou d’une autre, aujourd’hui, presque toutes les séries et tous les films qui sont devenus des classiques à l’époque ont connu un redémarrage ou un renouveau. Surtout ceux qui traitent d’amitiés ou de liens, tels que le sexe et la ville (converti en Et juste comme ça) et d’autres se référant à des étapes de la vie aussi complexes que l’adolescence, ce qui a été montré dans une fille bavarde. Bien sûr, ils ne sont pas les seuls et on peut aussi parler de comédies comme Comment j’ai rencontré votre mèremaintenant du point de vue de la mère.

Dans ce contexte, s’il y a bien une fiction qui a su avoir son entourage de followers et qui a pu avoir son reboot, c’est Peaux. Mettant en vedette des personnages comme Nicholas Hoult et Kaya Scodelarioa eu un total de 7 saisons qui ont été diffusées entre 2007 et 2013, date à laquelle il a été annulé par vtt, principalement en raison de problèmes d’audience. Au total, plus de 60 épisodes ont été diffusés sous la direction des créateurs Jamie Brittain et Bryan Elsley.

L’un des grands points de Peaux cela avait à voir avec l’idée que toutes les deux saisons, il y aurait une série différente de protagonistes. Toutes les histoires se sont déroulées à Bristol, en Angleterre, mais ce qui a changé, ce sont leurs personnages. Dans l’ensemble, bien sûr, des sujets très complexes tels que la sexualité, la maladie mentale, les dépendances et bien d’autres ont été abordés. Pourrions-nous revoir cela?

Il est clair que ces questions sont toujours d’actualité aujourd’hui et sont largement traitées par des fictions telles que euphorie Soit éducation sexuelle, par exemple. Il serait difficile de penser à un redémarrage de Peaux sans que plusieurs fans qui ont grandi avec l’émission originale n’apparaissent, leur demandant de ne pas gâcher cette histoire. Cependant, le retour de plusieurs fictions que l’on croyait impossibles à restituer, comme le cas de Sarah Jessica Parker Oui le sexe et la villecela pourrait ouvrir la porte à une nouvelle édition de Peaux.

+Un des protagonistes de Skins s’oppose au reboot

Au-delà de ce que veulent les fans, il y a une actrice qui est très claire sur le fait qu’elle ne veut pas voir de nouveaux épisodes de Peaux. Il s’agit de Kaya Scodelarioqui dans une interview avec Metro.co.uk faite en 2019 a clairement expliqué ses raisons. « Je ne voudrais pas, c’était de son époque. C’était aussi antérieur aux réseaux sociaux et je pense que n’importe quelle émission devrait intégrer cela et ce serait une sensation complètement différente. »expliqua-t-il, puis ajouta d’un ton plus plaisant : « Je suis tellement protecteur que je ne voudrais pas qu’il y ait un redémarrage. Je m’opposerais à quiconque veut jouer Effy après moi ou tout autre personnage ».

