Est-il possible que Patrick Stewart apparaisse dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness ?

Doctor Strange dans le multivers de la folie promet d’être un film encore plus ambitieux que Spider-Man : Pas de retour à la maison. Le prochain épisode du Sorcier Suprême a présenté sa deuxième bande-annonce dans laquelle on peut voir des personnages comme Wanda Maximoff, Wong, América Chávez et Mordo. Dans ce contexte, il semble que Stephen soit jugé pour ses actions qui ont servi à ouvrir le multivers chaotique.

Mais qui sont ceux qui sont chargés de le juger ? La bande-annonce le montre arrêté par quelques robots qui rappellent beaucoup Ultron. À un moment donné, un personnage chauve apparaît par derrière et avec un accent britannique suggère : « Il faut lui dire la vérité ». Beaucoup sont convaincus que c’est Patrick Stuart interpréter à nouveau Charles-Xavierchef de l’équipe des héros mutants, le X Men.

Xavier fait-il ses débuts dans le MCU ?

Pendant la bande-annonce, nous pouvons voir des chaises qui, apparemment, sont le lieu choisi pour présenter un groupe de personnages importants : Les Illuminati. Ce conseil de héros serait composé de Charles Xavier, Reed Richards, Tony Stark et même Strange lui-même, bien que dans ce cas il soit jugé par ces « les sages » du Univers cinématographique Marvel.

De cette façon, le concept de multivers permettrait l’entrée de Patrick Stuart au MCU rejouant Charles-Xavier, un mutant aux capacités psychiques supérieures qui font de lui l’un des personnages les plus puissants de la marque. Une autre caractéristique de la Professeur X est qu’il est en fauteuil roulant en raison d’un incident survenu il y a plusieurs années qui l’a rendu invalide.

Doctor Strange dans le multivers de la folie met en vedette Benedict Cumberbatch dans Strange, Elizabeth Olsen dans Wanda Maximoff, Rachel McAdams dans Christine Palmer, Benedict Wong dans Wong, Chiwetel Ejiofor dans Mordo et Xochitl Gómez dans América Chávez. Le fauteuil du réalisateur est occupé par un genre de super-héros expérimenté : Sam Raimi. Le film sortira au cinéma le 5 mai.

