Est-il possible d’apprendre la programmation à un élève de primaire ?

Avec la grande numérisation et la digitalisation du monde, vous êtes conscients que ces domaines seront des métiers d’avenir ? Vous avez raison de vous soucier du futur, surtout si vous êtes un parent. D’ailleurs, il existe des possibilités de les plonger dans ce monde, dès leur plus jeune âge. Les robots programmables, ça vous dit quelque chose ? Si ce n’est pas le cas, vous tombez bien. En effet, nous allons vous présenter cette offre qui permet d’apprendre la programmation, que votre enfant soit collégien, lycéen, où même écolier en primaire.

Apprendre la programmation avec des robots ?

Pour commencer, nous allons voir comment il est possible d’apprendre la programmation avec un robot programmable. C’est un aspect important à voir, avant de voir la partie un peu plus concrète des offres disponibles pour un écolier en primaire.

Aspect pédagogique

Tout d’abord, les robots programmables sont des solutions idéales pour pouvoir apprendre aux enfants les bases de la programmation. Les robots doivent être construits, avant de pouvoir être programmés. En effet, ils pourront, par la suite, grâce à des langages de programmation, réaliser quelques mouvements et actions, à l’aide des capteurs et actionneurs présents dans les robots.

Pour ce faire, il faudra donc apprendre à son enfant, comment, par exemple, faire avancer un robot, le faire reculer, le faire tourner où toutes autres actions différentes. C’est un moyen parfait de pouvoir transmettre les bases de ce domaine à un enfant, puisqu’il aura sûrement grandement envie de mettre en mouvement ce qu’il considérera comme son jouet.

Aspect divertissant

En plus de permettre à un enfant d’avoir des bases dans la programmation, celui-ci passera du bon temps. C’est le point fort des robots programmables : leur capacité à amuser l’enfant. Comme ce dernier les verra comme des jouets, il aura plus envie de passer du temps dessus, et de ce fait, de plus apprendre.

Il existe différents modèles, comparables aux modèles LEGO, qui ont énormément de succès chez les enfants. En construisant les différents modèles, prédéfinis ou libres, un enfant n’aura absolument pas l’impression d’être en train de faire un travail pédagogique.

Quelle offre pour des enfants en École primaire ?

Désormais que vous connaissez comment, et à quoi sert un robot programmable, nous allons voir quelle offre il est possible de choisir pour un enfant en primaire. En effet, vous pouvez toujours être perplexe quant à leur pertinence et utilité pour un enfant. Nous allons donc vous présenter comment il est possible de les utiliser.

Plusieurs robots à programmer

Tout d’abord, il faut savoir qu’il existe plusieurs modèles de robots programmables disponibles. Si l’on se réfère aux offres de robots programmables de chez École Robots, il y a neuf modèles différents pour les élèves en primaire. S’il y en a autant, ce n’est pas simplement pour proposer un large choix.https://www.ecolerobots.com/

L’enfant fera son choix par instinct et préférence, mais le robot proposera des possibilités qui lui sont propres. Il y a un vélo, une voiture, un robot, et plein d’autres choix possibles, qui ont donc logiquement, des mouvements et actions, que les autres ne peuvent pas faire. Cela donne de ce fait, une plus grande liberté à l’enfant, dans ses envies de programmation. Il pourra avoir un modèle qui peut faire exactement ce qu’il veut.

Des manuels et cours pensés pour tous

Mais, pour programmer, il ne suffit pas de quelques bases et un logiciel, encore moins pour un enfant. Ainsi, des manuels de programmation et plusieurs cours de robotiques ont été créés pour ces enfants-là. Il y en a plusieurs, faits pour des élèves, soit du CP au CE2, soit du CM1 au CM2. Par conséquent, tous les enfants pourront apprendre à leur rythme, selon leurs niveaux et leurs capacités intellectuelles.

Ceux-ci comprennent l’introduction aux bases de la programmation. Les enfants apprendront alors à faire avancer et reculer un robot, le faire tourner à gauche ou à droite, et pour certains modèles, manipuler le son et la lumière. Ils pourront aussi faire déplacer les modèles à roues, faire bouger seulement certaines de leurs parties et créer des jeux d’engrenages.

Voilà, désormais, vous savez tout sur les robots programmables, et précisément ceux pour les enfants encore en École primaire. Vous connaissez tout ce qu’il faut, afin d’offrir à votre enfant son prochain outil pédagogique amusant. Faites le bon choix !