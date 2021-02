Est-il acceptable de mélanger et d’assortir les vaccins COVID-19? Les chercheurs d’Oxford commencent leur essai.

Les chercheurs de l’Université d’Oxford au Royaume-Uni commenceront à tester ce qui se passe lorsqu’ils administrent aux gens un mélange de différents vaccins COVID-19.

Dans un contexte de pénurie de vaccins et de menace de variantes émergentes de coronavirus, une telle approche pourrait apporter une réponse aux deux, selon un communiqué. L’étude, qui comprendra plus de 800 volontaires à travers l’Angleterre âgés de 50 ans ou plus, est la première à analyser une approche mixte de la vaccination contre le COVID-19.

Certains participants recevront une première dose du vaccin Oxford-AstraZeneca suivie d’une deuxième dose du même vaccin ou du vaccin Pfizer; et certains recevront le vaccin Pfizer suivi d’une deuxième dose du même vaccin ou du vaccin Oxford-AstraZeneca.

Certains participants recevront les deux doses à quatre semaines d’intervalle et d’autres recevront les vaccins à 12 semaines d’intervalle (ce qui est conforme à la politique du Royaume-Uni de vacciner autant de personnes que possible et de retarder la deuxième dose de 12 semaines). Les participants donneront tous périodiquement des échantillons de sang et les chercheurs testeront l’impact du mélange et de l’appariement sur leurs réponses immunitaires et rechercheront également d’éventuels effets indésirables.

«Compte tenu des défis inévitables de la vaccination d’un grand nombre de la population contre le COVID-19 et des contraintes potentielles d’approvisionnement mondial, il y a des avantages certains à disposer de données qui pourraient soutenir un programme de vaccination plus flexible, si nécessaire et si approuvé par le régulateur des médicaments,» le Dr Jonathan Van-Tam, le médecin-chef adjoint et responsable principal de l’étude, a déclaré dans le communiqué. « Il est même possible qu’en combinant des vaccins, la réponse immunitaire puisse être améliorée, donnant des niveaux d’anticorps encore plus élevés qui durent plus longtemps; à moins que cela ne soit évalué dans un essai clinique, nous ne le saurons tout simplement pas. »

Les vaccins Oxford-AstraZeneca et Pfizer ont été développés en utilisant deux approches différentes; pour stimuler le système immunitaire, le premier utilise un adénovirus affaibli pour délivrer les gènes de la protéine de pointe et le second utilise de l’ARN messager enveloppé dans une nanoparticule.

On ne sait pas encore si l’administration de deux vaccins très différents conférerait un avantage. Les données les plus proches dont nous disposons sont celles du vaccin russe Spoutnik V, qui était efficace à 91% dans la prévention du COVID-19 et utilise deux versions légèrement différentes de son vaccin pour ses deux doses distinctes, selon l’Associated Press. Pourtant, les deux versions ont été développées en utilisant la même technologie basée sur les adénovirus.

Si l’étude montre effectivement qu’une approche mix-and-match confère de grands avantages, elle sera toujours formellement examinée pour sa sécurité et son efficacité par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) avant qu’une telle approche ne soit adoptée pour vacciner le reste le public.

Actuellement, les directives au Royaume-Uni et aux États-Unis indiquent que les vaccins COVID-19 ne doivent pas être utilisés de manière interchangeable à moins que le même type de vaccin ne soit pas disponible pour la deuxième dose d’une personne ou si on ne sait pas quel vaccin la personne a reçu en première dose, selon l’AP.

L’essai mix-and-match est géré par le Consortium national d’évaluation du calendrier d’immunisation du Royaume-Uni avec un financement gouvernemental et durera 13 mois.

