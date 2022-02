Est-elle libre ? : quelle est la situation actuelle d’Anna Sorokin, la véritable protagoniste d’Inventing Anna

Netflix

Inventer Anna est la nouvelle série Netflix et c’est un succès complet. Mais quelle est la situation actuelle de la vraie Anna Sorokin ? On vous dit !

©NetflixJulia Garner dans Inventer Anna.

Le 11 février, Netflix a été lancé dans le monde entier Inventer Anna. Cette série, d’une saison de neuf épisodes, a été créée par Shonda Rhimes et raconte la vie de Anna Sorokine. Ce nom est connu et même redouté dans l’élite de Manhattan car, à seulement 26 ans, il a escroqué les familles les plus millionnaires de New York. Une histoire vraie qui tient le monde en haleine et qui a pour vedette Julia Garner.

D’après ce qu’il dit Inventer Anna, le protagoniste de cette histoire prétendait être une héritière allemande avec assez d’argent pour avoir une vie de luxe. Mais, la vérité est qu’en 2017, tout s’est terminé pour l’original Anna Sorokine puisqu’elle a été trahie devant le système judiciaire et a dû être tenue pour responsable. Bien que, de toute évidence, les escrocs ne soient pas fidèles pour purger l’intégralité de leur peine.

Après avoir appris que The Tinder Scammer était sorti de prison cinq mois après sa peine, alors qu’il devait en purger quinze, ceux qui suivent des affaires de ce type se sont indignés car quelque chose de similaire s’est produit avec Anna. Les dossiers indiquent qu’en août 2017 la jeune femme a fait l’objet d’une enquête pour vol et escroquerie. L’acte d’accusation portait sur six crimes et un délit pour falsification de documents bancaires pour sa fondation.

Et, avant d’être jugé, Anna Sorokine Elle a passé deux ans à la prison de Rikers Island avant d’être reconnue coupable par un jury populaire. Cela l’a amenée à recevoir une peine de quatre à 12 ans de prison et à être expulsée vers l’Allemagne après avoir purgé sa peine. De même, le protagoniste de la bande Netflix a été contraint de payer une amende de 24 000 dollars et une restitution de 199 000 dollars.

Cependant, en février 2021, à peine deux ans après le début de sa peine, Sorokin a été libérée. Pour ce que le tribunal a jugé, cette décision était due au bon comportement que l’escroc avait en prison. Cependant, ce comportement n’a pas duré longtemps car l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) l’a détenue pour avoir séjourné aux États-Unis plus longtemps que son visa ne l’autorisait.

Mais, à l’heure actuelle, Anna Sorokin séjourne à Passages Malibu, un centre de traitement de la toxicomanie en Californie.. C’est-à-dire que la condamnée est toujours installée aux États-Unis même si, désormais, elle n’a pas la liberté de continuer à voler la population. Bien sûr, son retour en Allemagne n’a toujours pas de date, mais il ne tardera sans doute pas à venir.

