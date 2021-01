Est-ce un Godzilla Imposter dans le premier Godzilla Vs. Kong Trailer?

Après une très, très longue attente, la bande-annonce officielle du prochain opus de la franchise Legendary’s MonsterVerse, Godzilla contre Kong est enfin arrivé. Le teaser promet une confrontation épique dans laquelle le singe géant Kong agit en tant que protecteur de l’humanité, affrontant le monstrueux Godzilla après que le lézard géant devienne voyou et commence à attaquer les villes. Alors que le scénario semble assez coupé et sec, le réalisateur du film, Adam Wingard, a laissé entendre qu’il se passait plus que ce que l’on pouvait croire lors de la promotion de la bande-annonce sur Instagram.

« La bande-annonce de GVK est enfin là! Je suis plus que ravie de pouvoir partager le chaos épique insensé. Je sais que cela semble voir beaucoup mais ce n’est que la pointe de l’iceberg monstre;) Faites-moi savoir si vous êtes une équipe Godzilla ou équipe Kong! «

Le commentaire de Wingard ne sert qu’à souligner certaines bizarreries que les fans aux yeux d’aigle ont déjà remarquées dans la bande-annonce. La plus grande bizarrerie concerne la taille de Godzilla. Il est bien connu que Godzilla est traditionnellement une créature beaucoup plus grande que Kong. Pourtant, dans la bande-annonce, les deux sont très clairement de la même hauteur, indiquant que le singe géant a connu une poussée de croissance massive depuis son film solo Kong: l’île du Crâne.

Mais est-ce que Kong est vraiment devenu infiniment plus grand, ou est-ce Godzilla qui a rétréci? Dans la bande-annonce, il y a quelques points qui soutiennent cette dernière théorie. Tout d’abord, nous voyons Kong et Godzilla s’affronter sur un porte-avions.

Désormais, les porte-avions ne sont pas étrangers au MonsterVerse. Ils sont apparus pour la première fois en 2014 Godzilla. À ce moment-là, le lézard géant était beaucoup plus gros que les porteurs. Si cette version de Godzilla s’était tenue au-dessus d’un porteur, elle aurait coulé immédiatement. Pourtant, dans la nouvelle bande-annonce, Godzilla est assez petit pour se tenir sur le porte-avions avec Kong pour éviter les choses.

Le deuxième indice concernant la taille plus petite de Godzilla apparaît dans la scène dans laquelle Kong et Godzilla s’attaquent à l’intérieur d’une ville. Les deux monstres ont à peu près la même hauteur que les gratte-ciel qui les entourent. Pourtant, encore une fois, si nous revenons à 2014 Godzilla, le lézard géant de ce film éclipsait facilement les gratte-ciel.

Alors maintenant, la question est, si cette nouvelle version plus petite de Godzilla n’est en fait pas le vrai roi des monstres que nous avons vu dans les films précédents du MonsterVerse, quelle est cette nouvelle créature dangereuse? Il existe deux options possibles.

Nous savons déjà que Mechagodzilla apparaîtra dans le prochain film, et la bande-annonce nous a même donné un bref aperçu de la créature mécanique géante au début quand elle semble attaquer une ville. Dans les films précédents, le personnage de Mechagodzilla a commencé à ressembler au vrai Godzilla, avant que la peau artificielle ne soit arrachée de son corps et que sa vraie forme ne soit révélée. Dans ce film également, il est possible que le Godzilla qui s’est retourné contre l’humanité, et dont Kong est amené à s’arrêter, se révèle être Mechagodzilla.

Compte tenu de la petite taille du lézard géant, il est possible que ce soit un frai du Godzilla original. Godzilla Jr.est une partie bien-aimée de la mythologie de Godzilla, et le faire entrer dans le MonsterVerse ajouterait une nouvelle profondeur au personnage de Godzilla.

Un enfant de Godzilla plus jeune, plus petit et plus inexpérimenté expliquerait également le comportement erratique de la créature en attaquant l’humanité car elle n’est pas aussi bien au fait du fonctionnement du monde que le Godzilla original. Si Godzilla Jr. devait attaquer l’humanité par effroi et que Kong attaque Godzilla Jr. en réponse, ce serait une raison plus que suffisante pour que le vrai Godzilla se mette à l’action et mette une claque brutale sur Kong.

Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong stars Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Le film arrive en salles et sur HBO Max le 26 mars.

Sujets: Godzilla Vs King Kong, Godzilla