Est-ce toujours l’ère Drake? Charlamagne Tha God dit « Non »

Charlamagne Tha God dit qu’il n’a pas hâte de voir le nouvel album de Drake et suggère que ce n’est plus son «époque».

Drake a atteint un niveau dans sa carrière où les gens le connaissent à travers le monde, indépendamment de ce que YK Osiris a à dire sur ce sujet. Il est un nom familier dans la plupart des pays, transcendant la superstar de la musique et se connectant à des millions de fans. Au cours de la dernière décennie, beaucoup diraient que nous vivons à l ‘«époque» de Drake, ce qui signifie qu’il est l’artiste le plus innovant. Cependant, depuis 3-4 ans, Charlamagne Tha God a apparemment débattu avec lui-même, se demandant si nous sommes encore à cette époque. La conversation a eu lieu sur un épisode récent de son Idiots brillants Podcast.

John Phillips / Lorsqu’on lui a demandé s’il attendait avec impatience le nouvel album de Drake, la journaliste musicale et passionnée de hip-hop Charlamagne Tha God a répondu que non, ce n’était pas le cas. Il expliqua: « Non … pour toutes les mêmes raisons que nous aimons Kendrick [Lamar]. Kendrick nous fait attendre, Kendrick nous donne quelque chose à espérer. Kendrick prend son temps… « Le podcasteur a été interrompu par son co-animateur demandant si Drake n’avait pas publié le Cassettes de démonstration Dark Lane, si serait plus excité. Il a répondu qu’il ne savait tout simplement pas si Drake pouvait se surpasser à ce stade.

Vaughn Ridley / « Drake nous a donné tellement de musique que je ne sais pas s’il a un autre équipement, » a ajouté Charla. « Nous savons que Kendrick a un autre équipement. Il nous le montre avec chaque projet. Drake nous a tellement donné, je ne sais pas s’il a un autre équipement donc, par conséquent, je n’attends rien avec impatience. Laissez-moi vous demander « toute une question: sommes-nous toujours à l’ère de Drake? Ou la radio est-elle une forme de média si préhistorique qu’elle n’a pas changé la température de ce qui se passe réellement ici dans ces rues? On a toujours l’impression d’être dans un L’ère de Drake – Je ne pense pas que nous soyons à l’ère de Drake, je ne pense pas que nous ayons été à l’ère de Drake depuis trois ou quatre ans. Pensez-vous que c’est encore l’époque de Drake ou est-ce que quelqu’un d’autre a pris la charge?