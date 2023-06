Est-ce qu’Euphoria est sur Netflix?: Découvrez ici où vous pouvez regarder la série

Netflix

On vous dit où vous pouvez voir cette série qui a propulsé plusieurs jeunes talents vers la gloire.



©Getty ImagesZendaya est devenue aujourd’hui une référence pour son travail sur Euphoria.

Euphorie est l’une des séries les plus importantes de notre génération en dressant un portrait cru et sans concession de ce que vivent et souffrent actuellement les jeunes, donc ceux qui ne l’ont pas vu et qui le souhaitent, je me demande si cette production est disponible sur Netflixdoute que nous résolvons ci-dessous.

Peut-on voir Euphoria sur Netflix ?

Euphoria n’est pas sur Netflix puisque cette production est exclusive et originale à HBO, donc elle ne peut être vue que sur HBO Max; et le cas de cette série est très curieux puisqu’au départ son créateur Sam Levinson n’avait prévu qu’une seule saison, cependant, le succès excessif qu’a obtenu la production a fait en sorte qu’elle soit prolongée.

Euphoria a actuellement 2 saisons sur HBO, en plus de 2 émissions spéciales d’une heure. Et pour le bonheur de ses fans, la série a déjà été renouvelée pour une troisième saison et bien qu’il n’y ait pas de date précise pour sa première, des milliers de ses followers l’attendent déjà avec impatience. Au fait, saviez-vous que la série est basée sur une production israélienne ?

Euphoria est basé sur une série israélienne

La série HBO Euphoria est entièrement basée sur une série israélienne du même nom, créée par Ron Leshem et réalisée par Dafna Levin. qui suit un groupe d’adolescents de 17 ans qui le vivent en ayant des relations sexuelles et en consommant de la drogue, sans la présence d’aucune autorité parentale.

En fait, quelque chose de curieux est que lorsque les parents de ces adolescents apparaissent dans la série, sont filmés sous un angle où leurs visages ne sont pas visibles, pour souligner leur absence dans la vie des protagonistes. Et c’est dans cette production que Sam Levinson s’est basé pour créer le drame qui a permis à l’actrice Zendaya de remporter un Primetime Emmy pour son rôle de Rue.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?