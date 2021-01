Est-ce que WandaVision tease le multivers via un super-héros d’une réalité alternative?

Il a déjà été établi que WandaVision ouvrira la voie à de futurs films MCU comme Spider-Man 3 et Docteur Strange dans le multivers de la folie. Les deux ont été confirmés pour faire la plongée très attendue dans le multivers. Et bien que les pouvoirs de déformation de la réalité de Wanda signifient qu’elle sera probablement celle qui déchirera un trou géant dans le tissu de la réalité et effacera la barrière entre plusieurs univers, il semble que la série Disney + a déjà tease l’inévitable – en cachant subtilement un super-héros. d’une réalité alternative à la vue de tous – Dottie.

Jusqu’à présent, il y a eu de nombreuses théories qui circulent comme la façon dont Dottie, la reine par défaut de Westview est en fait le diable, c’est-à-dire Mephisto déguisé, étant donné qu’elle est la « clé de tout » dans la ville, en fait dit que « le diable est dans les détails », et se présente comme dominateur, cela aussi d’une manière déconcertante.

Certains ont même avancé qu’elle était Clea, la sorcière suprême de la dimension sombre déguisée qui apparaît comme le disciple et l’amant du docteur Strange dans les bandes dessinées, et postulé que son apparition se connectera finalement au prochain Docteur Strange dans le multivers de la folie. Eh bien, nous avons une autre théorie et elle mène aussi directement dans le chaos multivers que Marvel a prévu pour nous.

Dottie est le super-héros Arcanna de Earth-712

Depuis le premier épisode de WandaVision, nous avons été présentés à de nombreux personnages constants dans la ville en constante évolution de Westview. Mais un personnage est ressorti, mais pas à cause de qualités particulières. Ce qui a envoyé notre cerveau dans un sprint majeur, c’est son nom – Phil Jones, joué par David Lengel, qui est le voisin de Wanda et Vision.

Quiconque n’a pas prêté attention au timide Jones et l’a qualifié de personnage de bande dessinée devrait savoir qu’il y a en fait un Phil Jones dans les Marvel Comics. Étant donné qu’il n’y a pratiquement aucun détail que les patrons de Marvel ajoutent juste pour le plaisir, nous irons de l’avant avec l’idée que nommer ce personnage Phil Jones cache un motif unique. Bien que Phil soit à peine sous les feux de la rampe dans les bandes dessinées, ce sur quoi nous nous concentrons, c’est sur qui il est marié – la puissante sorcière / combattante du crime / super-héros, Arcanna.

Alors que Phil Jones est à peine apparu dans WandaVision épisodes, le troisième épisode a confirmé que dans la fausse terre de sitcom de la série, il était marié à Dottie. Cela pourrait laisser entendre qu’elle est en fait Arcanna, le personnage qui est apparu pour la première fois dans Defenders # 112 en octobre 1982 et a été créé par JM De Matteis et Don Perlin. Contrairement à Marvel Universe, qui se trouve dans Earth-616 dans les bandes dessinées, Arcanna est né dans un univers alternatif, Earth-712. C’est une sorcière naturelle qui avait le pouvoir de manipuler tous les éléments naturels – eau, vent, terre, air et feu. Ainsi, elle peut voler en déplaçant le vent, modifier la lumière pour créer des illusions et même tirer des éclairs d’énergie magiques.

Au départ, Arcanna a utilisé ses pouvoirs mystiques en étant un médium. Mais bientôt, elle est devenue l’un des membres du groupe de super-héros, Squadron Supreme, qui était parallèle à la Justice League de DC, le personnage d’Arcanna étant une version imitée de Zatanna. Le groupe s’est souvent mêlé et travaillé avec les Avengers et a même été piégé une fois sur Terre-616.

Nous attendions avec impatience que la réalité improvisée de Wanda s’effondre lorsque l’illusion de Vision et de ses jumeaux nouveau-nés s’estompe finalement et qu’elle crée cette déchirure dans le tissu de la réalité dont les ondulations se feront sentir dans tout le MCU. Mais que faire si c’est déjà arrivé? Il est peu probable que Marvel Studios, qui fait toujours ses devoirs, nomme particulièrement un personnage Phil Jones pour rien. Peut-être que, dans son chagrin d’avoir perdu Vision, Wanda a déjà criblé de trous le mince voile de la réalité, tandis que des personnages comme Arcanna, d’un univers différent, ont été pris dans le chaos et se sont retrouvés dans sa pseudo réalité?

Quoi qu’il en soit, Dottie apparaît en effet comme un personnage de poisson qui a probablement une arrière-pensée qui lui est propre. Alors que la star de la série Elizabeth Olsen avait déjà partagé cela à partir du quatrième épisode, WandaVision va s’accélérer avec les grandes révélations, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre et de regarder. Vous pouvez voir le dernier épisode de la série sur l’application officielle Disney +.

