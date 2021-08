Est-ce que tu"Spider-Man : Pas de chemin à la maison" est-ce le film le plus long du MCU ?

Spider-Man : Pas de chemin à la maison, est une entrée ambitieuse dans le Univers cinématographique Marvel, qui prévoyait déjà quelque chose de son ampleur dans la bande-annonce qu’il a présentée la semaine dernière, une avancée qui a battu le record du monde de vues en moins de 24 heures. Il semble que le battage médiatique du fandom pour cette entrée de Spidey c’est beaucoup. Surtout avec les rumeurs de spiderverse et la rencontre de tous Homme araignée du cinema: Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield.







Si tout ce que nous entendons sur cette bande sur Internet est vrai, cela devra sûrement couvrir beaucoup de terrain. On se doute donc que le film va être assez long. Les entrées précédentes de Spidey dans le MCU durée : 02:13:00 minutes Retour à la maison et 02:09:00 minutes Loin de la maison. Le nouvel épisode de l’arachnide, avec des méchants comme le Docteur Octopus, Le Bouffon Vert et ElectroIl va falloir s’étirer un peu plus c’est sûr.

Quelle est la durée de Spider-Man : No Way Home ?

En ce sens, la chaîne américaine de cinémas Cinémonde, a révélé que le film tant attendu du voisin sympathique aura 02:30:00 minutes. De cette façon, ce sera le plus long film du héros de la MCU et ne le surmontera que Avengers : Fin de partie dans les livraisons de la marque, qui en moyenne environ 02:15:00 minutes. Il n’y a toujours pas de confirmation officielle de ces chiffres par le producteur.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison est l’un des projets les plus attendus de ce qu’on appelle le Phase 4 de l’univers cinématographique Marvel. Dans ce cas, nous verrons Docteur étrange agir en tant que mentor pour Spidey après la perte tragique de Hombre de Hierro. Ils vont modifier l’ordre du multivers avec un sortilège dangereux dont on ne connaît pas les conséquences.

La troisième tranche de l’arachnide dans le MCU, Spider-Man : Pas de chemin à la maison, avec Tom Holland, Zendaya, Alfred Molina, Jacob Batalon, Jamie Foxx, JK Simmons, Marisa Tomei, Jon Favreau et Benedict Cumberbatch. Vous soupçonnez ? Willem Dafoe, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Kirsten Dunst, entre autres. Le film Il sortira le 17 décembre.