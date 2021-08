Est-ce que tu"Spider-Man : NO WAY HOME t; est-ce le film le plus long du MCU ?

Natures Plus Nature's Plus T-Man 30 gélules

Description : T-Man , c'est un complément alimentaire pour booster la testostérone. À partir de 30-40 ans, les taux de téstostérone chez l'homme diminuent.Cette baisse peut entrainer de la fatigue, une diminution de la masse musculaire, une baisse de la vitalité et surtout une baisse de la libido. T-Man contribue à conserver des taux normaux de testostérone et aide à conserver le bien-être au masculin.C'est un booster naturel de la testostérone ; il augmente la masse musculaire et la libido. T-Man convient : aux sportifs souhaitant prendre de la masse musculaire ; aux hommes après un certain âge souhaitant perdre du poids au niveau abdominal ; aux hommes souhaitant contribuer au bien-être de la prostate ; aux hommes souhaitant augmenter leur libido. Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule par jour. Ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Conserver hors de portée des enfants et à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Composition : Anti-agglomérants : Cellulose microcristalline, stéarate de magnésium; Furanomax : extrait de fenugrec (Trigonella foenum-graecum), agents d'enrobage : Cellulose végétale, eau purifiée ; T-Man complexe : Tribulus (Tribulus terrestris), Curcuma (Curcuma longa), Panax Ginseng, extrait d'ail (Allium sativum), L-Carnitine, extrait de Rhodiola rosea, L-Histidine, L-Phenylalamine ; Vinitrox : Mélange d'extrait de raisin (Vitis vinifera), et d'extrait de pomme (Malus pumila) ; Magnésium (Oxide de magnésium), Vitamine C d'origine naturelle ; Zinc (Oxide de zinc) ; Vitamine E (d-Alpha tocophérol), Vitamine B6 (Pyridoxine), Sélénium (Sodium sélénate).Sans Gluten,Sans blé, maïs, soja, lait,levure Conditionnement : 1 boîte de 30 gélules.Poids net : 24g.