Est-ce que Trey revient pour la renaissance de «Sex and the City»? Kyle MacLachlan dit …

Les fans de «Sex and the City» célèbrent la grande nouvelle depuis janvier – la série revient sous la forme d’un renouveau de HBO Max intitulé «And Just Like That».

Parallèlement à la célébration, des questions sont venues, notamment qui revient exactement? Pour le quatuor de base au cœur de l’histoire, tout reviendra à l’exception de Samantha (Kim Cattrall). Et bien sûr, il y a déjà eu une fuite sur une «grande» star masculine qui ne reprendra pas son rôle.

Mais qu’en est-il de Trey MacDougal, l’ex de Charlotte York? Kyle MacLachlan, l’homme derrière le personnage avec des problèmes de maman, en a parlé lors d’une visite à 45secondes.fr lundi.

Kristin Davis et Kyle MacLachlan comme Charlotte et Trey sur « Sex and the City » (2000). (C) HBO / avec la permission d’Everett Collection

Ce qu’il a révélé, c’est que si Trey est sur le point de revenir, c’est une nouvelle pour lui.

« Jusqu’à présent, je n’ai rien entendu », a déclaré le joueur de 62 ans.

MacLachlan a rejoint la série au début de la troisième saison et est parti à la fin de la quatrième saison.Il n’y a donc peut-être pas grand-chose à tirer de sa relation avec Charlotte lors du redémarrage. Mais cela ne signifie pas que la star ne voit pas un moyen de ramener son personnage.

Il voit simplement Trey comme un meilleur ajustement dans une série différente.

«J’attends le ‘Trey and Bunny Show’», dit-il en riant. « Vous vous souvenez peut-être que Frances Sternhagen a joué ma mère (Bunny) dans l’original. »

Comment un fan pourrait-il oublier? Après tout, l’une des scènes les plus mémorables de la quatrième saison de «Sex and the City» concernait le moment où Charlotte est entrée sur Trey pendant qu’il prenait un bain – tandis que Bunny était assis à côté de lui en train de bavarder avec son fils nu.

Comme MacLachlan l’a dit AUJOURD’HUI en 2018, «chaque fois que je suis arrivé à travailler avec Frances Sternhagen était une joie parce que les situations dans lesquelles ils nous avaient en tant que mère et fils étaient si inconfortables. Il s’est ensuite souvenu de ce moment susmentionné, ajoutant: « Il y a eu une scène en particulier lorsque je prends un bain et qu’elle est assise sur les toilettes en train de fumer une cigarette et nous avons une conversation. Et Charlotte entre, et bien sûr, Kristin Davis a le plus beau regard sur son visage de choc et de dégoût et « Maintenant, que dois-je faire? » C’était un souvenir particulièrement précieux. «

Ainsi, lors de son interview de lundi, l’acteur, qui est également connu pour ses rôles dans «Twin Peaks», «Desperate Housewives» et «Portlandia», a déclaré à propos de son idée de Trey-Bunny: «Je pensais que ce serait une bonne retombée.»

Et il pourrait être sur quelque chose là-bas!