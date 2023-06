Est-ce que Trapped in the Basement est basé sur une HISTOIRE VRAIE ?

AppleTV+

Nous vous disons si le film effrayant est basé sur de vrais événements ou non.



© @nursakinah1530.L’histoire montrée sur cette bande est si effrayante que certains se demandent si cela s’est vraiment passé ou non.

depuis le film pris au piège dans le sous-sol est venu sur Apple TV, aucun téléspectateur n’a été indifférent à l’histoire déchirante qui y est racontée, ce qui a rendu ceux qui l’ont vu Je me demande si la bande est basée sur une histoire vraiedoute que nous vous répondrons ci-dessous.

Pris au piège dans le sous-sol : la VRAIE HISTOIRE derrière la fiction

Le film Trapped in the Cellar est basé sur une histoire vraie puisqu’il dépeint ce qu’Elizabeth Fritzl a vécuune femme qui a été kidnappée par son propre père, Josef Fritzl dans le sous-sol de sa maison de 1984 à 2008 et pendant ces 24 années, son père l’a agressée sexuellement, lui faisant avoir sept enfants à la suite de cet abus.

Et en plus d’avoir abusé de sa fille, Josef l’a torturée toutes ces années devenir un tournant dans l’histoire criminelle actuelle non seulement en Autriche, où l’événement s’est produit, mais dans le monde entier étant connu sous le nom d’affaire Fritzl. Et à cause de cela, Josef a été surnommé le « Monstre d’Amstetten ».

L’histoire vraie se termine-t-elle comme dans Trapped in the Cellar ?

Avant d’en parler, il est important que vous sachiez que pour pouvoir vous en informerles spoilers viennent du résultat du filmDonc, si vous ne l’avez pas vu, il est préférable de sauter cette partie. Et si vous l’avez déjà vu, nous vous informons de la fin des choses.

La fin elle-même est très similaire à ce que montre le film. Puisque c’est parce que la fille-petite-fille de Josef tombe gravement malade, qu’il décide de l’emmener à l’hôpital mais ce faisant, il garde Elizabeth avec un de ses enfants au sous-sol. Et c’est au moment de s’occuper d’elle que les médecins découvrent tout, ce qui déclenche l’arrestation de Josef et par conséquent, Elizabeth met fin à son confinement.

Et rappelez-vous, si vous voulez regarder cette cassette, elle n’est pas disponible sur Amazon Prime Video ou Netflix, mais vous pouvez la trouver sur Apple TV.

